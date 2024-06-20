О пенсионных правах самозанятых

Самозанятые не признаются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Период применения НПД не включается в страховой стаж.

Самозанятые могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы, тем самым формируя свои пенсионные права.

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа в общий страховой стаж засчитывается 1 год.

Такой механизм позволяет самозанятым сформировать пенсионные права на страховую пенсию по старости на общих основаниях по достижении 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин при наличии требуемой продолжительности страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минтруда от 9 апреля 2024 г. № 21-1/ООГ-3246.