Разбираемся в дебрях проекта закона, направленного на совершенствование налоговой системы

Мои заметки, похоже, вносят не ясность, а наоборот — создают ещё больше вопросов по применению проектируемого закона. Тогда давайте пройдемся по первоисточнику еще разок.

Вопрос: когда упрощенец теряет право на освобождение от уплаты НДС? С начала того того налогового периода, в котором его выручка превысила 60 000 000 рублей или с начала того квартала, в котором лимит выручки превышен?

Отвечает проект закона. Открываем листы 7-8 документа и читаем:

«Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, у организации или ИП, применяющих УСН и использующих право на освобождение, сумма доходов, определяемых в соответствии

со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, превысила размер, установленный в абз. 3 п. 1 настоящей статьи, такие организация или ИП начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение, утрачивают право на освобождение.».

Что это означает?

Пример. Вы применяете УСН. В июне 2025 года превысили лимит выручки и получили в общей сложности начиная с января 65 000 000 рублей. Превышение случилось 5 июня 2025 года. Тогда право на освобождение от НДС вы теряете с 1 июня 2025 года. Не с 1 января 2025 года, не с 1 апреля 2025 года, а с 1 числа того месяца, в котором случилось превышение лимита выручки.

А что с ПСН?

А ничего.

Про ПСН в проектируемом законе ПОКА ни слова не сказано.

Патентщики как применяли лимит в 60 млн. рублей для целей применения этого льготного режима, так и продолжат это делать.

Если они превысят лимит в 60 млн. руб., скажем, в июне 2025 года, то с 1 января 2025 года они пересчитают свои доходы по УСН, если помимо ПСН в 2025 году будут применять УСН.

А вот что будет с НДС в случае превышения этого лимита — этого я не знаю.

Не спрашивайте. Я не отвечу. Макаров или Силуанов ответят.

Но позже, когда проект превратится в закон и Минфин с ФНС завалят письмами с просьбой дать разъяснения.

Но чиновники думают, что их не завалят письмами, ибо всего 3% тех, кто применяет УСН, касается это новелла в НК РФ.

И вообще, отвечать на письма — это их работа. Поэтому к этой работе они относятся спокойно.

Так что 3% — это совсем мало. С ЕНС разобрались и с этим разберемся по ходу применения. Мы все новшества переживем. И это тоже переживем.

Мы неубиваемы, ибо мы — МСП.

И #мспживи для нас как мантра, как молитва, которая даёт силы для движения вперед.

Правда же?

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 639663-8.