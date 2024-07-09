Если долго смотреть на Налоговый кодекс, то можно увидеть, как он меняется

Из того, что интересно малому и среднему бизнесу, выделила несколько пунктов. Остальное смотрите в первоисточнике после 💡
1. Расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники:
пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ – организаций до 2030 года;
возможность применения для IT-компаний льгот при реорганизации в форме выделения;
расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.
2. Возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. Это позволит уменьшать компаниям сумму налога прибыль.
3. Предоставление налоговых стимулов для малых технологических компаний:
предоставление регионам права в 2025–2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет;
снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.
4. Уточнение формулировок законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн рублей, в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас.
5. Кроме того, плательщики УСН с доходом до 60 млн освобождаются от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления. Теперь налогоплательщики освобождаются от НДС автоматически.
6. Преобразование «курортного сбора» в «туристический налог»:
Местный налог, муниципалитеты самостоятельно будут определять необходимость его введения и размеры ставок.
Ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 и далее- не выше 5%)
Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета.
Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Муниципалитеты могут расширять перечень категорий.
7. Уточнения в части налога на доходы физический лиц (НДФЛ):
Выравнивание налоговых условий для операций с цифровыми финансовыми активами с операциями с ценными бумагами — ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%;
Увеличение до 18 тыс. рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО.
Установление единого размера фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более КИК в сумме 25 млн рублей.
💡Для любителей почитать первоисточник здесь.
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