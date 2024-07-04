А ты знаешь, что с самозанятыми больше нельзя работать?! Вышел указ, по которому всех, кто работает самозанятыми, вызовут на ковер

Какова цель?
Не, не ковер. Хотя на ковер будут вызывать, но это уже следствие. Цель — выявить тех, кто подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми.
А какова уже у этих налогоплательщиков цель?
Да, уход от налогов.
Что передавать будут?
Передадут информацию о вас (здесь и далее — организации и ИП, то есть потенциальные работодатели), если:
1. Вы начислили за каждый месяц квартала хотя бы 10 своим сотрудникам меньше МРОТ, если доля таких сотрудников больше 10% от общего числа сотрудников компании.
2. О признаках нелегальной занятости, выявленных по результатам налоговых проверок.
3. Если за 12 месяцев вы взаимодействовали с самозанятыми, при этом:
их более 10 человек,
их среднемесячный доход более 20 тыс. руб.,
средняя продолжительность отношений более 3 месяцев.
4. У вас среднемесячный размер оплаты труда отклоняется от среднеотраслевого по субъекту РФ более чем на 35%.
5. У вас есть ККМ.
💡 Для любителей почитать первоисточник: Приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.
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Комментарии1
У нас есть объект строительства, там работают самозанятые более 3-х месяцев и оплата у них намного больше 20 тыс на человека, единственное их меньше 10 человек. Есть угроза вызова?