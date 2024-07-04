А ты знаешь, что с самозанятыми больше нельзя работать?! Вышел указ, по которому всех, кто работает самозанятыми, вызовут на ковер

Не, можно, конечно, и так, если вам очень хочется. А для тех, кто привык сначала прочитать первоисточник, а потом возмущаться, повторю, что с 1 марта 2024 года часть сведений, составляющих налоговую тайну, из ФНС перетекают в Минтруд.

Какова цель?

Не, не ковер. Хотя на ковер будут вызывать, но это уже следствие. Цель — выявить тех, кто подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми.

А какова уже у этих налогоплательщиков цель?

Да, уход от налогов.

Что передавать будут?

Передадут информацию о вас (здесь и далее — организации и ИП, то есть потенциальные работодатели), если:

1. Вы начислили за каждый месяц квартала хотя бы 10 своим сотрудникам меньше МРОТ, если доля таких сотрудников больше 10% от общего числа сотрудников компании.

2. О признаках нелегальной занятости, выявленных по результатам налоговых проверок.

3. Если за 12 месяцев вы взаимодействовали с самозанятыми, при этом:

их более 10 человек,

их среднемесячный доход более 20 тыс. руб.,

средняя продолжительность отношений более 3 месяцев.

4. У вас среднемесячный размер оплаты труда отклоняется от среднеотраслевого по субъекту РФ более чем на 35%.

5. У вас есть ККМ.

💡 Для любителей почитать первоисточник: Приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

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