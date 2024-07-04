₽ Заказать рекламу
Наталья Горячая
Самозанятые

А ты знаешь, что с самозанятыми больше нельзя работать?! Вышел указ, по которому всех, кто работает самозанятыми, вызовут на ковер

Не, можно, конечно, и так, если вам очень хочется. А для тех, кто привык сначала прочитать первоисточник, а потом возмущаться, повторю, что с 1 марта 2024 года часть сведений, составляющих налоговую тайну, из ФНС перетекают в Минтруд.

Какова цель?

Не, не ковер. Хотя на ковер будут вызывать, но это уже следствие. Цель — выявить тех, кто подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми.

А какова уже у этих налогоплательщиков цель?

Да, уход от налогов.

Что передавать будут?

Передадут информацию о вас (здесь и далее — организации и ИП, то есть потенциальные работодатели), если:

1. Вы начислили за каждый месяц квартала хотя бы 10 своим сотрудникам меньше МРОТ, если доля таких сотрудников больше 10% от общего числа сотрудников компании.

2. О признаках нелегальной занятости, выявленных по результатам налоговых проверок.

3. Если за 12 месяцев вы взаимодействовали с самозанятыми, при этом:

  • их более 10 человек,

  • их среднемесячный доход более 20 тыс. руб.,

  • средняя продолжительность отношений более 3 месяцев.

4. У вас среднемесячный размер оплаты труда отклоняется от среднеотраслевого по субъекту РФ более чем на 35%.

5. У вас есть ККМ.

💡 Для любителей почитать первоисточник: Приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

Вдруг вы пропустили интересное:

Комментарии

1
  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    У нас есть объект строительства, там работают самозанятые более 3-х месяцев и оплата у них намного больше 20 тыс на человека, единственное их меньше 10 человек. Есть угроза вызова?

Личные финансы

Россияне тратят на содержание домашнего питомца 5-8 тысяч рублей в месяц

Содержание собак обходится в среднем на несколько тысяч дороже, чем кошек.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать
Экономика России

Доходы от приватизации предприятий превысили 11 млрд рублей

Годовой план по продаже государственного имущества перевыполнили в 10 раз за полгода.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи старой квартиры, если купила новую

При соблюдении ряда условий доход от продажи жилья при любом сроке владения не облагается НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

Налоговые штрафы

Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций
6

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталья Горячая
Самозанятые

А ты знаешь, что с самозанятыми больше нельзя работать?! Вышел указ, по которому всех, кто работает самозанятыми, вызовут на ковер

Не, можно, конечно, и так, если вам очень хочется. А для тех, кто привык сначала прочитать первоисточник, а потом возмущаться, повторю, что с 1 марта 2024 года часть сведений, составляющих налоговую тайну, из ФНС перетекают в Минтруд.

1
Кредитование

Банки не смогут самостоятельно повышать кредитный лимит

Депутаты считают повышение лимита по кредитам и кредитным картам навязыванием невыгодных условий для заемщиков.

Налог на прибыль

Российские компании заплатили 7,9 трлн рублей налога на прибыль, хотя их доходы упали

Доходы компаний упали на 36%, а прибыль организаций выросла на 23% и составила 38,2 трлн рублей.

1
Евгений Спиридонов
Банки

Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы

По данным Росстата, более 50% малых предприятий в России закрываются в первые три года работы, и главная причина – проблемы с денежными потоками. Но что если бы вы могли предвидеть и предотвращать финансовые «отлив» в вашем бизнесе?

Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы
1
proffnalog
НДС

Власти решили смягчить условия по НДС для бизнеса на «упрощенке»

Минфин в поправках ко второму чтению налогового законопроекта планирует разрешить предприятиям, покупающим товары или услуги у бизнеса на «упрощенке», предъявлять к вычету НДС, начисленный по специальным ставкам 5 и 7%.

1
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: определились с налогом на длинные вклады, пособия уволенным беременным увеличат, трудовые права защитят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
13

Разборы законов

1 341
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пользователи интернета

Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фейковых сайтов

Система «Антифишинг» с 2022 года выявила 215 тысяч мошеннических сайтов, которые подделывают инвестиционные площадки, ресурсы банков и интернет-магазинов.

Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Новый налог в России, проверка налога на прибыль, налог на самозанятых для председателя дома в финансовом обзоре

Краткий обзор за прошедший день. Налоговый дайджест за 3 июля.

1
Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Ответственные граждане, критерии дробления, уголовка для ЮЛ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО

На небе только и разговоров что о кубышке Интер РАО. Которые, правда, не очень хорошо слышны из-за разговоров про CAPEX, на который её могут пустить. А могут и не пустить. Итак, новая серия дивидендного разбора, встречаем энергетиков.

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО
1
Субсидии для бизнеса

За зарядные станции для электромобилей положены субсидии

Инвесторы, которые вкладывают средства в развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, получат субсидии на подключение к электросетям. Они будут достигать 60% затрат.

Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок № 20. Высокий уровень риска

И снова здравствуйте! Сегодня без раскачки. Осталось описать только те признаки при наличии которых у контрагента необходимо очерчивать вокруг себя мелом круг, чтобы этот самый контрагент не смог к вам подобраться. Ближайшие 4-5 публикаций поймете, что это не преувеличение.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

ФСБ получит право отбирать не только заграничные, но и внутренние паспорта россиян

МВД предложило внести изменения в законы о въезде и выезде, и о гражданстве.

1

Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

Упрощенцы с доходом до 60 млн выдыхают насчет НДС, увеличили вычет по ГТО, введут туристический налог и другие поправки к налоговой реформе. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1716

Понеслось — пошли поправки к поправкам по законопроекту налоговой реформы-2025. Хорошие новости для плательщиков УСН, не очень для гостиничного бизнеса. Вышли новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль, пожилых водителей хотят обязать проходить медосмотры. Мы составили для вас список всей отчетности и сроков ее сдачи для 2 квартала.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру