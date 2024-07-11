Как быть с НДС, который УСН получают от поставщиков?

Вижу, что вы задаетесь вопросом, как быть с НДС, который упрощенцы, обязанные платить НДС по ставке 5 (7)%, получают от поставщиков.

У Правительства, которое внесло правки к законопроекту, направленному на совершенствование налоговой системы, есть ответ на этот вопрос. Причем Комитет Думы по бюджету и налогам эту поправочку ПРИНЯЛА.

Когда упрощенец, обязанный платить НДС по ставке 5(7)%, покупает товар (работы, услуги, права, ОС, НМА) и использует эти товары при осуществлении операций по реализации товаров, налогообложение которых производится по обычным ставкам НДС, он включает этот НДС в стоимость приобретенных товаров.

То есть к вычету НДС взять нельзя. Но в стоимость товара включить можно. То есть при покупке шкафа за 12 000 рублей, НДС 2 000 рублей, надо в стоимость товара включать не 10 000 рублей, а все 12 000.

Но 2 000 рублей к вычету поставить нельзя. То есть как было по задумке изначальной, что НДС для упрощенцев становится оборотным налогом, так и остаётся это ко второму чтению.

Кажется, я запутала вас.

Но мы будем ещё возвращаться к этому, так что я как-нибудь иначе.

А сейчас вот, что хочу сказать: обратите внимание на формулировку. НДС можно включить в стоимость вашей покупки только если товар (услуга, работа, ОС и т.п.) был куплен для целей облагаемой НДС деятельности. Вспоминаются в этой связи часто встречающиеся истории про то, как вычеты по НДС снимаются, когда компания покупает авто в лизинг, а ездит на нём руководитель из дома в офис и обратно. Так делать не получится.

Но есть хорошая новость: пункт 8 статьи 171 НК РФ законодатель не трогает. Означает ли это, что НДС по счетам-фактурам на аванс можно к вычету принимать? Вот, что интересно. Либо специально оставили, либо до конца года спохватятся и поправят.

В общем, как бы то ни было, НДС для упрощенцев неизбежен уже, поэтому спросите у своего бухгалтера, что он думает по поводу того, чтобы пойти поучиться на курсы, если не владеет этой темой. Думаю, что к сентябрю уже можно выбирать организацию, которая это делает давно и с высоким качеством.

Если понятно, поставьте 👍.

Если не понятно, поставьте 👎, я сделаю попытку перефразировать изложенное.