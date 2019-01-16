⚡️Размер и сроки перечисления взносов ИП снова изменят

Размер и сроки перечисления фиксированных взносов, уплачиваемых ИП ежегодно, снова будет изменен.

Вот такие величины будут в 2025-2027 годах:

в 2025 году — 53 658 рублей

в 2026 году — 57 390 рублей

в 2027 году — 61 154 рублей.

Максимальная сумма страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями как 1% от выручки, превышающей 300 000 рублей, тоже будет увеличена и составит:

за 2025 год — 300 888 рублей,

за 2026 год — 321 818 рублей,

за 2027 год — 342 923 рубля.

Платить фиксированные страховые взносы за себя надо будет платить не до 31 декабря, а до 28 декабря.

Срок уплаты взноса в размере 1% от выручки, превышающей 300 тыс. руб., не меняется. Он остается 1 июля следующего года.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 577665-8.

Напомню, что за 2024 год надо платить фиксированные взносы в размере 49 500 рублей, а взносы в размере 1% от выручки, превышающей 300 000 рублей, составляют не более 277 571 рублей за год.

Извините, пока хороших новостей у меня для вас нет.

Обнимаю и исчезаю на завтрак с коллективом.