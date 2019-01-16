⚡️Сроки сдачи пустой отчетности изменят

Для этого внесут изменения в пункт 2 статьи 80 НК РФ. Рассмотрим, как это есть сейчас и как будет после принятия законопроекта.
Сейчас: единая (упрощенная) налоговая декларация (ЕНД) представляется не позднее 20 января, июля, октября, января.
Будет: ЕНД представляется в следующие сроки:
1) по налогу на прибыль организаций — не позднее 20-го числа первого месяца второго квартала, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз:
осуществлялись операции, в результате которых происходило движение денег,
были объекты налогообложения по налогу на прибыль организаций;
2) по остальным налогам — не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз:
осуществлялись операции, в результате которых происходило движение денег,
были объекты налогообложения по налогам, по которым представляется единая (упрощенная) налоговая декларация;
3) для вновь зарегистрированных организаций и ИП- не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была создана организация, зарегистрирован ИП.
💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 577665-8
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