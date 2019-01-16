⚡️Сроки сдачи пустой отчетности изменят

Для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, который временно перестал осуществлять деятельность, Правительство предлагает внести изменения в порядок представления в налоговый орган единой (упрощенной) налоговой декларации.

Для этого внесут изменения в пункт 2 статьи 80 НК РФ. Рассмотрим, как это есть сейчас и как будет после принятия законопроекта.

Сейчас: единая (упрощенная) налоговая декларация (ЕНД) представляется не позднее 20 января, июля, октября, января.

Будет: ЕНД представляется в следующие сроки:

1) по налогу на прибыль организаций — не позднее 20-го числа первого месяца второго квартала, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз:

осуществлялись операции, в результате которых происходило движение денег,

были объекты налогообложения по налогу на прибыль организаций;

2) по остальным налогам — не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз:

осуществлялись операции, в результате которых происходило движение денег,

были объекты налогообложения по налогам, по которым представляется единая (упрощенная) налоговая декларация;

3) для вновь зарегистрированных организаций и ИП- не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была создана организация, зарегистрирован ИП.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 577665-8