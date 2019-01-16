Важно знать. У банков появилось новое основание для приостановки операций и блокировки счетов

С 25 июля 2024 г. вступили в силу изменения в закон о национальной платёжной системе. Цель — усилить противодействие мошенничеству.

Это, как и 115-ФЗ, похоже на тот лес, который когда рубят , летят щепки. Итак, банк обязан ограничить использование электронных средств платежа клиентам, на которых в базе данных Банка России есть негативная информация. То есть просто так приостановить обслуживание запросов клиента коммерческий банк не может. Он обращается к базе ЦБ РФ, оттуда приходят данные о том, что получатель денег числится в этой базе. С 25 июля банк не только должен отказать в проведении операции, но и заблокирует доступ к счетам и картам.

Основание?

Пункт 11.7 статьи 9 закона 161-ФЗ от 27.06.2011.

Что делать, если вам заблокировали счет со ссылкой на этот закон?

Обращайтесь в ЦБ РФ через интернет-приемную.

А что потом?

Хочется ответить, что суп с котом, но — нет, надо подождать 3 недели.

А если в ЦБ РФ откажут?

В суд (п. 11.10 статьи 9 того же закона).

Будьте аккуратны и осторожны. Тщательно выбирайте получателей платежей. Блокировка счета/карты происходит быстро, а вот разблокировки ждать 15 рабочих дней, то есть 3 недели. Долго или нет — вам решать.