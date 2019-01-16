Ура, каникулы! Кредитные…

Для снижения рисков дефолтов заемщиков из числа субъектов МСП и самозанятых, а также для уменьшения рисков для финансовой устойчивости в Думу внесен проект закона, устанавливающего особенности изменения условий кредитного договора по требованию заемщика.

Документ предусматривает возможность заемщика-субъекта МСП обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по кредиту (займу).

Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода, в соответствии с законопроектом, устанавливается Правительством.

Ключевые параметры предоставления льготного периода:

- льготный период предоставляется по одному договору кредита (займа) не чаще, чем раз в 5 лет;

- максимальный размер кредита (займа), по которому предоставляется право на льготный период:

для микропредприятий составляет 60 млн. руб.,

для малых предприятий — 400 млн. руб.,

для средних предприятий — 1 млрд. руб.,

для самозанятых — 10 млн. руб.

Льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований.

В течение льготного периода кредитор по общему правилу начисляет проценты за пользование кредитом по ставке, предусмотренной договором. В случае существенного изменения значения ключевой ставки Банка России по договорам с применением ставки в виде фиксированной величины проценты начисляются по ставке равной размеру ключевой ставки Банка России, увеличенной на один п.п.

При этом заемщик погашает только начисляемые проценты и не обязан вносить платежи в полном размере, предусмотренном договором.

Проектируемый механизм «кредитных каникул» распространяется также на физических лиц, не являющихся ИП и самозанятых.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 684400-8

Документ внесен в Думу 30 июля 2024 года группой депутатов во главе с А.Аксаковым.