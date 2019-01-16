Ура, каникулы! Кредитные…

Документ предусматривает возможность заемщика-субъекта МСП обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по кредиту (займу).
Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода, в соответствии с законопроектом, устанавливается Правительством.
Ключевые параметры предоставления льготного периода:
- льготный период предоставляется по одному договору кредита (займа) не чаще, чем раз в 5 лет;
- максимальный размер кредита (займа), по которому предоставляется право на льготный период:
для микропредприятий составляет 60 млн. руб.,
для малых предприятий — 400 млн. руб.,
для средних предприятий — 1 млрд. руб.,
для самозанятых — 10 млн. руб.
Льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований.
В течение льготного периода кредитор по общему правилу начисляет проценты за пользование кредитом по ставке, предусмотренной договором. В случае существенного изменения значения ключевой ставки Банка России по договорам с применением ставки в виде фиксированной величины проценты начисляются по ставке равной размеру ключевой ставки Банка России, увеличенной на один п.п.
При этом заемщик погашает только начисляемые проценты и не обязан вносить платежи в полном размере, предусмотренном договором.
Проектируемый механизм «кредитных каникул» распространяется также на физических лиц, не являющихся ИП и самозанятых.
💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 684400-8
Документ внесен в Думу 30 июля 2024 года группой депутатов во главе с А.Аксаковым.
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