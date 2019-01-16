Маркетплейсы отрегулируют

Это следует из законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, разработанного министерством. Текст документа согласовывается с профильными комитетами Думы и сенаторами.

Сначала позволили вырасти монстру, который съедает другие сегменты рынка, а теперь спохватились и пытаются щипать его с боков. Ну, лучше поздно, чем никогда, но это тот случай, когда государству давно надо было вмешаться в эти процессы через регулирование, а не заниматься расписыванием национальных и федеральных проектов, программ развития и приоритетов с KPI для чиновников всех уровней.

То, что до этого вопроса добрались только сейчас, свидетельствует о том, как долго до больших кабинетов доходит проблема, которая уже давно назрела в обществе. Я не претендую на истину в последней инстанции, не считаю себя экспертом в экономике и не знаю, как правильно. Крайне редко заказываю что-то на маркетплейсах. Люблю ходить по магазинам. Ещё больше люблю маленькие магазинчики, где продавцов знаю, как родных. Там в основном и делаю покупки. Ибо люблю пощупать, понюхать, поговорить, примерить в большой кабинке с хорошим зеркалом, под которым с заботой хозяйка поставила пару туфелек на каблуке, чтобы лучше видеть образ.

Почему нельзя привлекать к сотрудничеству самозанятых? Если отношения удовлетворяют признакам деловых, то зачем ограничивать? Или Яндекс.Такси можно, а другим — нет? По какому принципу мы определяем, что и кому дозволено? Где же то равенство условий ведения бизнеса, позволяющее расти, а не собирать остатки с барского стола? И почему маркетплейсы сразу не были приравнены к торговым сетям с кучей требований по отношению к ним? Всё это похоже на попытку тушить пожар керосином.

В общем, вопросов много.