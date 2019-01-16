Как отражается вознаграждение маркетплейса в доходе налогоплательщика?

Сумма удержанного маркетплейсом вознаграждения из выручки налогоплательщика, применяющего УСН, является расходом налогоплательщика, учитываемым при определении налоговой базы по УСН.
Для налогоплательщиков, применяющих УСН 6%, учет расходов для целей налогообложения УСН налоговым законодательством не предусмотрен.
Пример 1:
Налогоплательщик, применяющий УСН 15% , продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).
При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей, а в расходах отражает сумму агентского вознаграждения, удержанного маркетплейсом, в размере 100 рублей.
Пример 2:
Налогоплательщик, применяющий УСН 6%, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).
При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей. Учет любых расходов, в частности, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения в размере 100 рублей, при применении УСН с объектом налогообложения доходы не предусмотрен.
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