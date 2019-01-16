Как отражается вознаграждение маркетплейса в доходе налогоплательщика?

Доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за реализованные ему через маркетплейс товары.

Сумма удержанного маркетплейсом вознаграждения из выручки налогоплательщика, применяющего УСН, является расходом налогоплательщика, учитываемым при определении налоговой базы по УСН.

Для налогоплательщиков, применяющих УСН 6%, учет расходов для целей налогообложения УСН налоговым законодательством не предусмотрен.

Пример 1:

Налогоплательщик, применяющий УСН 15% , продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).

При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей, а в расходах отражает сумму агентского вознаграждения, удержанного маркетплейсом, в размере 100 рублей.

Пример 2:

Налогоплательщик, применяющий УСН 6%, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).

При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей. Учет любых расходов, в частности, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения в размере 100 рублей, при применении УСН с объектом налогообложения доходы не предусмотрен.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь