О планировании деятельности на 2025 год в связи с вводимой для упрощенцев обязанностью платить НДС

Я закончила разбор письма ФНС, которым налоговая служба довела до заинтересованных лиц обзор судебной практики по дроблению как раз под вступление в силу закона 176-ФЗ в части амнистии тех, кто дробился (письмо ФНС от 16.07.2024 за № БВ-4-7/8051@).

Каждый из 9 признаков, разобранных фискальной службой в рамках своего письма, я описала в отдельной публикации. Полагаю, это будет вам удобно читать и примерять к своей ситуации.

Сотрудники ФНС весьма однобоко собрали практику: вся она во всех собранных 9 признаках в пользу налоговых органов. Видимо, расчет на устрашение предпринимателей. Если вы не читаете сами судебную практику, то вам может показаться, что практики с положительным для бизнеса исходом просто нет.

Первый признак. Единая хоздеятельность через организации, применяющие спецрежимы с целью получения преимуществ упрощенки

Второй признак. Выделение части из единого бизнеса в отдельное юрлицо с передачей управления подконтрольному лицу.

Третий признак. Взаимозависимость не обязательно выявляется по прямым признакам, предусмотренным НК РФ

Четвертый признак. Дроблением будет занижение доходов за счет их перераспределения на взаимозависимых лиц, применяющих УСН.

Пятый признак. Виды деятельности, составляющие единый процесс, — это дробление.

Шестой признак. Формальное вовлечение членов семьи укажет на дробление.

Как в лучших сериалах, оставлю седьмой, восьмой и девятый признак на следующую серию.

Пока первые шесть читайте 😎