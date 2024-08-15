Как навести порядок в бухгалтерии?

Если у вас иной подход и хотите упорядочить работу внутри компании (или с аутсорсерами, работающими для вас удаленно), то забирайте основные положения документооборота, которые должны быть и на бумаге, и в реальности.
Блоки, из которых состоит положение о документообороте в организации.
1. Что используем.
Используемые первичные документы. Здесь опишите все те формы, которые вы используете в работе, и где вы их формируете (в каком программном продукте).
2. Кто подписывает.
Подписанты со стороны компании. Кто имеет право по доверенности подписывать документы внутренние (например, по кадрам) и внешние (все те документы, которые предназначены для третьих лиц). Отдельно укажите тех, кто имеет право на подписание отчетности по машиночитаемой доверенности (МЧД).
3. Коммуникации.
Сроки предоставления документов в бухгалтерию. Распишите процедуру, согласно которой печатный документ или в форме ЭДО попадёт на стол бухгалтера.
4. Сроки обработки.
Сроки обработки документов. Укажите сроки обработки не только УПД и товарных накладных, но и выписок по расчетным счетам, чтобы вы с нужной вам периодичностью получали данные о кредиторской и дебиторской задолженности.
5. Хранение.
Опишите, где хранятся все первичные документы, каким образом устроено распределение бумажных документов в архиве, как хранятся документы, полученные по ЭДО, а также кто обязан (или имеет право) заверять документы для предоставления третьим лицам. Укажите, по какому адресу осуществляется хранение, кто имеет доступ к архиву.
6. Нумерация.
Определитесь, какую нумерацию вы будете использовать в договорах, отгрузочных документах, счетах на оплату.
Не обязательно на тему документооборота писать роман в духе Льва Толстого. Вы можете просто по каждому из пунктов выше написать кратко кто, когда, что делает и куда (кому) передаёт. Этого будет достаточно. Пусть к порядку всегда начинается с первого шага.
Комментарии1
Наталья, супер! отличная рекомендация. Не только для бухгалтерии. Бывает (из опыта), все напишешь красиво, а все сотрудники (вежливо скажем ) не исполняют.
P.S. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается (народная мудрость)