Три богатыря, одинаковых с лица, оказались одним юрлицом

Три общества были образованы в короткий промежуток времени: в декабре 2015, марте 2016, в декабре 2015г. Проверяемое общество в 2016-2017 годах применяло ОСН, второе — УСН 15%, третье — сначала ОСН, затем перешло на УСН 15%.

Общество учло в проверяемом периоде расходы по субаренде от одного из юрлиц группы 85.5 млн. руб., но арендодателю платежи не переводило. —

А что случилось?

Инспекция установила схему дробления бизнеса, которая заключается в том, что одна из организаций группы, применяющая УСН, сдает в аренду установку и оборудование иной организации группы, применяющей ОСН, которая, в свою очередь, учитывает соответствующие суммы денежных средств в расходах при исчислении налога на прибыль организаций.

Недопустимая, неправомерная минимизация налогообложения проверяемой компанией осуществлена посредством включения в схему дробления бизнеса взаимозависимых, не осуществляющих самостоятельную предпринимательскую деятельность лиц, применяющих УСН, что позволило существенно снизить обществу налоговые обязательства по ОСН.

А что суд?

Суды отклонили довод общества о том, что размер доходов двух организаций группы соответствовал лимитам доходов по УСН , как не имеющий самостоятельного правового значения и не опровергающий фактические обстоятельства, установленные в рамках мероприятий налогового контроля.

Учредителями общества всех трех компаний группы являются гражданин К и его родственники.

Протоколом допроса свидетеля подтверждено, что управление двумя обществами осуществлял бенефициар проверяемого. То есть руководитель одного из обществ правомерно признан номинальным.

Владелец бизнеса имел возможность и влиял на определение условий хозяйственных взаимоотношений, совершаемых взаимозависимыми лицами, которые действовали в общих экономических интересах данной группы лиц. Путем принятия управленческих решений он обладал возможностями для распределения взаимоотношений и финансовых результатов деятельности обществ, распределял работников между обществами в целях создания видимости их деятельности и минимизации налоговых обязательств.

Доходы двух юрлиц группы, применявших УСН, позволили обществу уменьшить налоговую базу и суммы подлежащих уплате в бюджет в связи с применением общей системы налогообложения.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А63-20074/2020

Давайте закрепим то, что прочитали: два общества были созданы одним гражданином, у них один вид деятельности, оба на УСН, доход (деньги) от сдачи в аренду имущества не получали. Получается, по мнению ФНС и суда, что два юрлица давали проверяемому экономию на налоге на имущество, не платили УСН, т.к. не получали выручку от арендатора, а арендатор (проверяемое общество) уменьшало налоги за счет документального оформления нереальных операций. Суды, помимо этого, приплюсовали грехи одного из юрлиц в бытность применения им ОСН. По идее должно было быть иначе: расходы снимаются, доходы обнуляются. Но здесь что-то пошло не так. Не то система сломалась, не то ставропольский судья был просто злой.