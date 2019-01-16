Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 1

Чиновники считают, что обязанность платить НДС коснется лишь небольшого количества упрощенцев. Можно говорить что угодно, если доказательной базы нет и проверить это невозможно. А проверить, сколько налогоплательщиков сейчас задумалось о том, как жить дальше, мы действительно не можем.

Поэтому что мы будем делать? Правильно, изучим этого зверя, поймём природу, базу, права и обязанности. Это знание поможет вам понять, насколько страшен этот зверь.

Про НДС часто говорят, что это – косвенный налог. Но эта формулировка суха и представить себе эту косвенность без примера сложно. Поэтому вот вам пример: ООО Дружок купила мебель у ООО Восток. Сумма договора составляет 50 тыс. руб. без НДС. В этом случае Восток заплатит Дружку 60 тыс. руб., а Дружок перечислит в бюджет 10 тыс. руб. налога. Но есть нюанс: если у Дружка в периоде были получены от поставщиков материалов, товаров, работ или услуг какие-то счета-фактуры, то общую сумму этих счетов-фактур он вычтет из 10 тыс. руб. и разницу перечислит в бюджет. Например, если на материалы Дружок потратил 2 тыс. руб. плюс НДС 400 руб., то в бюджет за период он переведет 10 тыс. руб. минус 400 руб., то есть 9 тыс. 600 руб. В этом и состоит косвенность налога. В некоторых странах НДС заменен на налог с продаж. Но в России собирается именно НДС, так как, во-первых, его удобно собирать, что не скрывает Минфин, во-вторых, при налоге с продаж не видна добавленная стоимость, а для бизнеса, который покупает и продает, этот вид налога может оказаться большим. То есть, чем больше звеньев в цепочке от производителя до конечного потребителя, тем больше добавленная стоимость к произведенной продукции, тем больше налогов попадает в бюджет. И тем сложнее некоторым субъектам предпринимательской деятельности платить налог с продаж. Кстати, поэтому многие экономисты и специалисты по налогам говорят, что НДС хорош только для тех, кто торгует. А для тех, чей бизнес человекоёмкий, этот налог является по сути тем же налогом с продаж. Только хотелось бы ставку такого налога видеть в размере 3-5 %, а не 20, как это сейчас.

По общему правилу плательщики НДС принимают налог к вычету. Это те самые 400 руб. в примере про ООО Дружок и Восток. Чем больше у вас вычетов, тем меньше налог к уплате. Чем меньше вычетов, тем больше налог к уплате.

Может такое случиться, когда не вы заплатите налог, а вам бюджет (если повезет и докажете реальность операций, но это уже другой вопрос) вернет этот налог. Когда такое может быть? Давайте снова вернемся к примерам. Вы торгуете автозапчастями. В квартале вы продали товара на 50 млн. руб. без НДС, закупили на 30 млн. руб. без НДС. Для осуществления деятельности по розничной продаже решили снять в аренду помещение. Но владелец предложить выкупить его за 40 млн.руб. без НДС. Что будет с налогом? Считаем: НДС с реализации – 10 млн. руб., НДС входной, то есть с того, что вы получили в виде товаров, работ, услуг от поставщиков, 6 млн. руб. НДС с покупки объекта недвижимости – 8 млн. Теперь считаем итоговую сумму НДС к уплате: 10 млн. руб. – 6 млн. руб. – 8 млн. руб. = -4 млн.руб. Платить со знаком минус нельзя. Поэтому для НДС придумано такое правило: если НДС к уплате со знаком минус, то это означает, что его бюджет вернет на ваш ЕНС. Вы подаёте декларацию, ИФНС проводит проверку, в ходе которой запрашивает счета-фактуры, договоры, платтежки, обоснование для возмещения налога и при положительном исходе мероприятий налогового контроля принимает решение о возмещении налога.

Итак, чтобы уменьшить налог, у вас должны быть правильно и своевременно оформленные счета-фактуры или УПД с выделенным в них НДС. Вот поэтому считается, что этот налог платит конечный покупатель. Вы пришли в магазин, купили комплект резины для своего авто за 120 тыс. руб. В этой сумме есть НДС и он составляет 20 тыс. руб. А розничный продавец, оптовый продавец, производитель и все остальные участники создания этой резины заплатят на каждом этапе цикла свой маленький кусочек НДС.

Так понятно?

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