Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 2

То, что мы все платим НДС, понятно. А по каким ставкам? И здесь законодатель не заставил нас скучать. Для плательщиков НДС есть три ставки: 0% (экспорт, гостиницы), 20% (основная) и 10% (пониженная для отдельных видов социально значимых товаров).

С 1 января 2025 года к этим ставкам добавятся еще 5 и 7%. Они предусмотрены для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения и не освобождаются от уплаты НДС по ст. 149 НК РФ. Запутала? А то ж.

НДС — это вам не в волейбол на пляже. И, если для общих ставок для тех, кто применяет общую систему налогообложения, предусмотрены те самые вычеты, о которых я писала в части 1, то для упрощенцев, которые уже через полгода будут развлекаться со ставками 5 и 7%, такого правила нет. И это, по сути, будет тем самым налогом с продаж, который я упоминала в части 1.

Если налогоплательщик освобожден от уплаты НДС (ст. 149 НК РФ), то вычеты по НДС он принимать не может. То есть он не возвращает уплаченный своим поставщикам, исполнителям, подрядчикам налог. Нет обязанности платить – нет права на вычет.

А что будет, если часть операций освобождена от уплаты НДС, а часть подлежит обложению этим налогом? Будет раздельный учёт: здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Например, общепит на ОСН освобожден от уплаты НДС (при соблюдении ряда условий, о которых важно помнить, но сейчас они не интересны нам) при реализации услуг общепита, но по рекламным услугам, которые компания оказывает своим клиентам-юрлицам, НДС будет. Будут и вычеты в части расходов на подрядные работы или расходы, прямо относящиеся к оказанию рекламных услуг, будет и НДС к уплате в бюджет.

Усложню восприятие материала: входной НДС, который поставщики предъявили компании в течение квартала по товарам (работам, услугам) для облагаемых и необлагаемых операций, можно полностью принять к вычету, если доля расходов на покупку ТМЦ, работ, услуг для необлагаемых НДС операций не превышает 5 %. Вот.

Продолжим тему расчета НДС в стоимости товара, работ, услуг.

Многие компании, применяющие ОСН, привыкли свою выручку и расходы считать без НДС. Так проще понимать, сколько денег компания заработала. Некоторые же считают свои финансовые показатели с учетом НДС. И тогда у них волосики становятся дыбиком от того, сколько приходится НДС платить. Ибо они (ошибочно, полагаю) считают, что НДС, выставленный покупателю, является их выручкой. А это же не так!

А что делать упрощенцам, которые с 1 января 2025 года будут платить НДС?

Верховный суд считает, что в такой ситуации надо НДС сверх суммы продажи делать. То есть добавлять его.

Смотрите: в 2024 году у вас действует договор, по которому клиент перечисляет вам 100 000 рублей ежемесячно. С 1 января 2025 года в связи с тем, что ваша выручка в 2024 году больше 60 млн. руб. , вы будете выставлять этому клиенту УПД (или счет-фактуру) со ставкой налога 5%. Разумным для вас будет к 100 000 рублей прибавить 7%, то есть выставить акт на сумму 107 000 руб., а не "запихивать" этот налог в 100 000, тем самым снижая свою выручку со 100 000 руб. до 93 458 руб.

Так понятно?

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