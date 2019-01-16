Амнистия по дроблению: как будет работать? Часть 3

Частичный отказ от дробления. Что будет, если вы не полностью отказались от дробления в 2025-2026 годах, а частично?

Часть 1 читайте тут

Часть 2 читайте тут

Ага, даже для такой ситуации законодатель предусмотрел алгоритм действий: за частичный отказ будет и частичная амнистия. И – точка.

Если в ходе выездной проверки выяснится, что вы не только дробились, но и ещё что-нибудь из налоговой сферы нарушили (например, в расходы не то, что можно, приняли, или с самозанятыми работали не так, как надо, или вычеты по НДС ещё сняли), то ФНС должна в описательной части решения разделить нарушения: по дроблению в одну кучку, по остальным нарушениям – в другую. Чтобы было видно, сколько налогов, пени и штрафов вы должны в результате дробления.

С 12 июля 2024 года направление в СК РФ материалов налоговых проверок, по результатам которых выявлено дробление и вступление в силу решений по которым приостановлено в связи с процедурой амнистии, приостанавливается.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон 176-ФЗ от 12.07.2024