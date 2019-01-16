Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 3

То, что НДС надо начислять на каждую (ну, почти) операцию, — это понятно. Также мы уяснили, что есть так называемые вычеты, на которые уменьшается налог. А как считается НДС, который надо платить в бюджет?

Для этого можно использовать простую формулу:

НДС к уплате в бюджет = НДС исходящий – НДС входящий

Исходящий НДС — это тот налог, который вы выставили всем своим клиентам.

Входящий НДС — это налог, который заплатили вы в момент, когда купили товар или услуги.

И вот эта разница между исходящим налогом и входящим будет величиной налога, который надо заплатить в бюджет.

Теперь усложним задачу. А что будет с НДС тех упрощенцев, которые выберут с 1 января 2025 года (если выручка превысит 60 млн. руб. за 2024 год или как только в 2025 году она превысит этот показатель)?

У них формула расчета налога к уплате в бюджет будет иной. Вот такая:

НДС к уплате в бюджет = НДС исходящий

И всё. Не будет учтен в расчете налога к уплате в бюджет налог, который вам выставили поставщики.

Но законодатель оставил упрощенцам право на зачет входящего НДС, однако в одном случае: когда ставка налога, выбранная упрощенцем, будет 20 (10 для отдельных видов социально значимых товаров) %.

Выбрали ставку 5(7) % в 2025 году? Платите весь начисленный НДС в бюджет.

Выбрали ставку 20 (10) % в 2025 году? Платите НДС с разницы между исходящим и входящим.

Так понятно?

Ставьте🔥, если понятно. Мне будет приятно.