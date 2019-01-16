Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 3

Для этого можно использовать простую формулу:
НДС к уплате в бюджет = НДС исходящий – НДС входящий
Исходящий НДС — это тот налог, который вы выставили всем своим клиентам.
Входящий НДС — это налог, который заплатили вы в момент, когда купили товар или услуги.
И вот эта разница между исходящим налогом и входящим будет величиной налога, который надо заплатить в бюджет.
Теперь усложним задачу. А что будет с НДС тех упрощенцев, которые выберут с 1 января 2025 года (если выручка превысит 60 млн. руб. за 2024 год или как только в 2025 году она превысит этот показатель)?
У них формула расчета налога к уплате в бюджет будет иной. Вот такая:
НДС к уплате в бюджет = НДС исходящий
И всё. Не будет учтен в расчете налога к уплате в бюджет налог, который вам выставили поставщики.
Но законодатель оставил упрощенцам право на зачет входящего НДС, однако в одном случае: когда ставка налога, выбранная упрощенцем, будет 20 (10 для отдельных видов социально значимых товаров) %.
Выбрали ставку 5(7) % в 2025 году? Платите весь начисленный НДС в бюджет.
Выбрали ставку 20 (10) % в 2025 году? Платите НДС с разницы между исходящим и входящим.
Так понятно?
Ставьте🔥, если понятно. Мне будет приятно.
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