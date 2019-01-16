Не задерживайте поступление денег на свои счета. Это может быть основанием для доначисления налогов

Чтобы усидеть на упрощенке, проверяемая компания удержала на счетах 3 своих подконтрольных юрлиц причитающуюся ей дебиторскую задолженность. Проверяющим это показалось странным. Этот эпизод был в числе других, повлекших за собой доначисления по НДС 27.7 млн. руб., налог на прибыль 31.3 млн. руб., налог на имущество 0.2 млн. руб., пени и штрафы.

А что суд?

Сущность конструкции коммерческой организации предполагает имущественную обособленность названного субъекта, извлечение им прибыли в качестве основной цели деятельности. Коммерческие организации являются одним из видов налогоплательщиков; и, в том числе, при соблюдении ряда условий, вправе применять УСН. При этом установление специальных налоговых режимов, упрощенных правил ведения налогового учета и упрощенных форм налоговых деклараций является одной из мер, предусмотренных в целях реализации государственной политики в области развития МСП. Если имеет место полная подконтрольность кредитора и дебиторов, и возможность манипулирования финансовыми потоками, то есть искушение не допустить превышение установленных пределов для сохранения возможности остаться на УСН. У налогоплательщика должны быть разумные экономические причины поведения, при котором расчеты по исполненным обязательствам перед налогоплательщиком взаимозависимыми организациями задерживаются при наличии на их счетах достаточных денежных средств.

Вот такие неутешительные выводы суда.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А33-3588/2021

Добавлю к написанному выше: если в рознице вы поступаете так же, то есть останавливаете в конце года работу ККМ по приему наличных (карт) от покупателей, чтобы удержать в пределах лимита выручку за год, то и это действие может быть расценено как злоупотребление правами. Усугубит ситуацию, если вы делаете это несколько лет подряд.

Один раз попросить своего постоянного клиента не платить в конце квартала или года – нормально. Но делать это часто точно не стоит.