Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть. Часть 6

По закону: про ставки НДС с 1 января 2025 года для упрощенцев. Статья 164 НК РФ, описывающая ставки по налогу, была на 19 листах. Пункты 8 и 9 её, которые вступят в силу меньше чем через полгода (с 1 января 2024 года), добавили к этой статье еще 2 листа. Но мы их одолеем.

Итак, НК РФ предусматривает несколько вариантов ставок.

1. Ставка 0 %. Она распространяется на продажу товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, при международных грузовых и пассажирских перевозках, услуги аренды объектов туристкой индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года, услуги гостиниц. Есть ряд других видов деятельности, которые облагаются по ставке 0%, но они не относятся к сфере интересов МСП. Поэтому любители почитать первоисточник – добро пожаловать в чудесный мир статьи 164 НК РФ.

2. Ставка 10%. Она применяется при реализации некоторых видов сельхозпродукции, хлеба, рыбы, швейных изделий, обуви, детской мебели и других товаров для детей, книг, периодики, лекарств.

3. Ставка 20%. По этой ставке облагаются налогом те виды деятельности и операций, которые не указаны в первых двух пунктах.

Не допускается применение разных налоговых ставок в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг).

4. Ставки для упрощенцев. Пункт 8 статьи 164 НК РФ появился в кодексе благодаря 176-ФЗ от 12.07.2024. И он даёт право организациям и ИП, применяющим УСН, применять одну из ставок – 5 или 7%. Именно право, а не обязанность. Давайте посмотрим, как это право будет работать.

В части 7, которую размещу позже, детально опишу ставки НДС для тех, у кого выручка больше 60 млн., но меньше 450 млн. руб. в год. Следите за публикациями.

Так понятно?

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