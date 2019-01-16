Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть. Часть 7

Особые ставки по НДС для упрощенцев, выручка которых в пределах между 60 млн. и 450 млн. руб. в год.

Налогоплательщики, применяющие УСН, вправе производить налогообложение соответствующих операций по одной из налоговых ставок:

1) 5 % - в случае выполнения одного из следующих условий:

А) за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или ИП переходит на УСН, у указанных организации или ИП сумма доходов не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, и такие организация или ИП не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

Б) за предшествующий налоговый период по УСН у организации или ИП сумма доходов не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, и такие организация или ИП не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

В) в течение налогового периода по УСН организация или ИП начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.

Право применения ставки 5% налогоплательщик по УСН утрачивает, если у него в течение года выручка превысила 250 млн. руб. И это право утрачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение выручки;

2) 7 % - в случае выполнения одного из следующих условий:

А) за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или ИП переходит на УСН, сумма доходов не более 450 миллионов рублей, и такие организация или ИП не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

Б) за предшествующий налоговый период по УСН сумма доходов не превысила 450 миллионов рублей, и налогоплательщик при этом не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

В) в течение налогового периода УСН налогоплательщик начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, либо утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 5 %.

Право применения ставки 5% и 7% налогоплательщик по УСН утрачивает, если у него в течение года выручка превысила 450 млн. руб. И это право утрачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение выручки.

Если вы начали применять ставку НДС 5 или 7%, то должны применять её в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация, в которой отражены операции, подлежащие налогообложению по указанной налоговой ставке.

Если налогоплательщик применяет ставку 5 или 7%, то он не применяет ставку 10 и 20%, а также не применяет ставку 0% (с оговорками).

При импорте ставка 5 и 7% не применяется.

Для применяющих ОСН и ПСН (или ЕСХН и ПСН) доходы для целей определения лимитов выручки (250 и 450 млн. руб.) учитываются вместе.

Для применяющих УСН и ПСН доходы для целей определения лимитов выручки (250 и 450 млн. руб.) учитываются вместе.

Лимиты выручки для целей применения ставки 5 и 7% индексируются Минэкономразвития по аналогии с лимитами для УСН.

Вопрос о том, может ли упрощенец, достигший лимита выручки 60 млн. руб. в 2024 году или достигший этого значения в 2025 году (и даже не достигший лимита в 2024 и 2025 года) применять ставку НДС 20%, остается для меня открытым. Ввиду того, что п. 8 ст. 164 НК РФ прямо говорит о том, что упрощенцы имеют право применять ставку 5(7)%, я склонна полагать, что ФНС разработает соответствующие уведомления об отказе от освобождения от НДС в связи с не превышением лимита выручки 60 млн.руб и уведомления о выборе ставки НДС 20%. Но я сомневаюсь. Чем больше читаю изменения, введенные законом 176-ФЗ от 12.07.2025 года, тем больше сомневаюсь.

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