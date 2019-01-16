Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 8

Как у автомобилистов на дороге, так и у плательщиков НДС есть правила, которые прямо налоговым законодательством не определены, но несоблюдение которых может повлечь негативные последствия. Напомню, что у предпринимателя ответственность за ошибки наступает не только административная, но и в некоторых случаях уголовная.

Поэтому сейчас просто поговорим про то, что важно знать будущим плательщикам НДС.

1. Срок принятия НДС к вычету составляет 3 года с момента выставления вам счета-фактуры с выделенным НДС в ней. Это правило для выставленных вами счетов-фактур покупателям не действует. То есть счет-фактуру на аванс или на отгрузку вы должны сделать сразу (5 дней с даты получения аванса или отгрузки).

2. Счет-фактуру (или УПД) надо выставлять строго по правилам. Прописывать в ней все пункты, предусмотренные налоговым законодательством. Иначе вы подставите своего клиента. Как? ФНС откажет в вычете по этому документу. И будет неприятно, причем всем.

3. Мы ранее говорили, что НДС может быть не только к уплате, но и к возврату из бюджета. Напомню, что это ситуация, когда сумма входящего НДС у вас за квартал больше, чем сумма НДС, выставленного вашим покупателям. Указывая в декларации сумму налога со знаком минус, вы рискуете. Первое: сразу придёт так называемое авто-требование, по которому ФНС в рамках камеральной проверки запросит ворох документов, подтверждающих ваше право на получение денег из федерального бюджета. Тот самый случай, когда отдаешь быстро, а забираешь долго. Поэтому подумайте перед тем, как заявлять НДС к возмещению из государственной казны. Это может оказаться дороже, чем перекинуть счета-фактуры, полученные от поставщиков, на следующий квартал. Изучайте практику, советуйтесь со своим бухгалтером. Второе: регулярное возмещение НДС является маркером для ФНС. Поэтому в совокупности с иными признаками высокорисковой деятельности это может привести к принятию решения о проведении выездной проверки. Поэтому не частите. Или делайте это осознано.

4. В части 4 моего рассказа про природу НДС я говорила про способы определения базы по НДС (по отгрузке и по оплате). В ситуации, когда вы за период много отгрузили, но не получили оплату за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) в связи с предоставленной клиенту отсрочкой, может оказаться, что НДС нечем платить. Ведь деньги за товар придут позже, чем дата платежа по налогу. Такую ситуацию называют кассовым разрывом. Обязанность платить есть, а денег нет. Для этого используйте планирование. Иначе утонете в пени, ставка которых привязана к ключевой ставке ЦБ РФ, а это нынче много.

5. «Бумажный НДС» — прошлый век. Этим инструментом лучше не пользоваться. Совсем. НДС, в отличие от налога на прибыль, просматривается со всех сторон. И выявить нереальные документы, данные которых вы отразили в декларации, очень просто. Рано или поздно вам будет предложено заплатить ранее принятый «плохой» к вычету НДС. И пени тоже. Хорошо, если это предложение будет озвучено в кабинете замначальника налоговой инспекции спокойным голосом. А могут привлечь к этому и следственные органы. Оно вам надо?

Так понятно?

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