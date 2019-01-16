Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 9

А есть ли какие-либо способы оптимизации НДС? Незаконные способы ухода от НДС мы здесь не обсуждаем. Мы вообще их не обсуждаем. Поэтому используйте законом предоставленные методы оптимизации НДС.

Среди них я выделю такие:

1. Договорные конструкции.

Там, где это допустимо практикой делового оборота, используйте комиссионные схемы торговли. Тогда НДС будет не со всей суммы реализации чужого (или своего) товара, а с разницы между себестоимостью и ценой продажи.

2. Спецрежимы.

Переходите на УСН/ПСН, если условия применения этих специальных режимов вам подходят.

3. Управление денежными потоками.

Ежеквартально считайте предварительные итоги деятельности компании. Следите за дебиторской и кредиторской задолженностью.

4. Оптимизация в производстве.

Давальческая схема работы в группе независимых компаний может стать законным инструментом снижения налоговой нагрузки.

5. Освобождение от налога.

Использование ст. 145 НК РФ – освобождение от НДС при выручке в течение 3 месяцев подряд меньше 2 млн. руб. Это может быть интересно для тех, у кого обычно выручка превышает этот порог, однако в достаточно длительный промежуток времени ожидается снижение объемов, связанных, например, с окончанием большого проекта или сезонностью.

Так понятно?

Ставьте🔥, если понятно. Мне будет приятно.