Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 10

Мы изучили основные особенности НДС – его природу, ставки, порядок начисления и уплаты, сроки платежей и даже разобрали варианты законной его оптимизации. Но хочется ещё кое-что важное сказать об этом налоге.

Сфера моей деятельности предполагает наблюдение, в том числе и за деятельностью наших клиентов. Так вот, в этом процессе я выявила закономерность, суть которой в том, что:

1) если в компании налажен управленческий учет, то она развивается быстрее и эффективнее,

2) если в компании выручка и расходы считаются без НДС, то кассовых разрывов, приводящих к появлению пени по налогам, меньше.

Давайте сразу разберем пример.

Вы получили на расчетный счет и/или реализовали товар на сумму 1 000 рублей, в т.ч. НДС 5% (47.62 руб.). Что вам удобнее считать вашей выручкой или реализацией? Конечно, 1000 руб. Но этот подход не стыкуется с данными вашей бухгалтерии и со здравым смыслом. Ведь НДС – это не ваш налог, а налог, который платит покупатель. Помните об этом? Тогда вашей выручкой будет 952.38 руб. То есть она очищается от НДС. Аналогичным образом поступайте и с подсчетом своих расходов.

А теперь я вынесу ваш мозг без чайной ложечки.

Смотрите: наверняка вы слышали такую фразу: «мы платим НДС на зарплату». В ответ на это вы также слышали: «НДС с зарплаты и налогов с ФОТ мы не платим!». Но смысл этого утверждения в другом.

И опять начнем с примера. Здесь я приведу пример со ставкой НДС 20%, чтобы было более наглядно.

Общая сумма выручки от оказания услуг за период составила 10 000 000 рублей, в т.ч. НДС 20% (1 666 667 руб.). Стоимость покупных материалов в периоде составила 3 000 000 рублей, в т.ч. НДС 20% (500 000 руб.). Начислена зарплата , включая налоги и взносы с нее, 4 000 000 руб, НДС здесь нет. Что с налогом к уплате в бюджет?

(1 666 667 – 500 000 – 0) = 1 166 667 руб.

При том, что прибыль составила всего (10 000 000 – 1 666 667) – (3 000 000 – 500 000) – 4 000 000 = 8 333 333 – 2 500 000 – 4 000 000 = 1 833 333 рублей, одного только НДС надо отдать бюджету 1.17 млн. руб. Вот поэтому и говорят, что чем больше в компании зарплата, тем больше НДС она платит в бюджет. Ибо вычета по зарплате нет. Это же наш расход, а вычет по нему мы не получаем. И поэтому мы часто можем слышать предложения, что человекоёмкие отрасли надо освобождать от НДС, ибо это налог на перепродажу, а не на производство и услуги.

Вот мы плавно подошли к теме освобождения некоторых видов операций от НДС. Но об этом - в части 9 моего рассказа.

Так понятно?

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