Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 11

Поговорим о том, какие виды операций не облагаются НДС. Сразу скажу, что описывает перечень таких операций статья 149 НК РФ.

Только прошу не путать с освобождением от уплаты НДС некоторых налогоплательщиков. Например, УСН или ПСН. Для УСН есть статья 145 НК РФ, которая описывает правила и ограничения для получения освобождения от уплаты НДС. Сейчас мы будем говорить об общем случае: когда компания (или ИП) должен платить НДС, но в силу осуществления какой-либо деятельности или операции он не делает это.

Что это за операции? Я перечислю некоторые из них. Те, что чаще повторяются или относятся к сфере интересов МСП.

Не облагаются НДС товары и услуги, перечисленные, как я говорила выше, в статье 149 НК РФ: реализация некоторых медицинских товаров; медицинские услуги; услуги по уходу за больными и детьми; реализация предметов религиозного назначения; услуги по перевозке пассажиров; образовательные услуги; услуги на рынке ценных бумаг; банковские операции (не все); некоторые виды перевозок; услуги страховщиков; адвокатские услуги; реализация жилых домов и жилых помещений; коммунальные услуги; продажа доли в уставном капитале; билеты на культурно-зрелищные мероприятия; производство кинофильмов; общепит; туризм.

Здесь тоже взбодрю вас немного примером.

Вы осуществляете деятельность по грузоперевозкам. Покупаете в лизинг разные МАЗы и КАМАЗы. И вдруг решили, что надо поменять машину для своего руководителя. И купили тоже в лизинг, например, Мерседес С класса. И, конечно же, хотите входной НДС, полученный от лизинговой компании, принять к вычету, чтобы налогов платить меньше. Ведь для того и покупается дорогой седан в лизинг, чтобы:

1) принять к вычету НДС и платить меньше,

2) не выводить десяток миллионов рублей из компании через дорогие дивиденды или заём, который банк будет рассматривать под лупой.

Нот вот, в чем проблема: Мерседес вы купили не для того, чтобы на нем грузы возить, а для того, чтобы руководитель ездил из дома в офис и обратно, в магазин и в школу с детьми. Поэтому ИФНС сочтет такую покупку не относящейся к налогооблагаемой НДС деятельности. И вычеты снимет.

Так понятно?

Ставьте🔥, если понятно. Мне будет приятно.

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