Тренеры в фитнесе

А что случилось?
В проверяемом периоде фитнес-клуб выплачивал вознаграждение 23 тренерам, зарегистрированным в качестве ИП и применявшими УСН или ПСН. ФНС насчитала налоги как будто эти граждане были в трудовых отношениях с фитнес-клубом.
А что суд?
Допросы показали, что тренеры сами принимали решение о регистрации в качестве ИП. Реальность оказания услуг, их стоимость и размер налоговым органом не оспариваются. Заявления от физических лиц о приеме на работу, приказы об их приеме в соответствии со штатным расписанием, оформление и осуществление записей в трудовые книжки отсутствуют.
Предметом договоров возмездного оказания услуг было оказание физкультурно-оздоровительных услуг, перечень которых определяется сторонами в приложениях к договорам.
Фактически предметом договоров является результат конкретных работ - проведение с клиентами клуба групповых и персональных тренировок и иных видов занятий.
Наименование и объем оказанных услуг отражены тренерами-ИП в отчетах об оказанных услугах, на основании которых стороны Договоров подписывали акты.
Тренеры-ИП оказывают исключительно услуги, предусмотренные договором. При этом они не выполняли любые поручения администрации клуба, не несли дисциплинарной ответственности за неисполнение поручений руководства компании. Тот факт, что договоры с ИП заключались на неограниченный срок, носят систематический характер, предусматривают периодичность оказания услуг, в них отсутствует конкретный объем работ, закрепляется трудовая функция, а также что договоры возлагают на ИП материальную ответственность, не был принят судом во внимание. График посещения клуба у тренеров был свободный или они сами его устанавливали.
Выплата фиксированного трудового оклада (например, при отсутствии тренировок в отчетном периоде), предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, выплата пособий по временной нетрудоспособности договорами не предусмотрены и фактически не осуществлялись.
Тот факт, что физические лица, являясь индивидуальными предпринимателями, нигде больше не работали и иных источников дохода не имели, не свидетельствует о том, что отношения по договору являлись трудовыми.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А55-18527/2023
Если пропустили, читайте интересное дело о самозанятых в фитнесе или вот это: здесь 13 признаков подмены трудовых отношений в фитнес-клубе.
Комментарии6
странное время какое-то 🤣
Просто пост из 20220 года))
А налоговая не офигела, такой большой период проверять? 😆
за 3 же года можно проверку проводить, не?
В первоисточнике:
Как следует из материалов дела, Межрайонной ИФНС России № 21 по Самарской области была проведена выездная налоговая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сам-Фитнес» по всем налогам и сборам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 г.
Спасибо вам большое! Поправили дату