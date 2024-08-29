Тренеры в фитнесе

А что случилось?

В проверяемом периоде фитнес-клуб выплачивал вознаграждение 23 тренерам, зарегистрированным в качестве ИП и применявшими УСН или ПСН. ФНС насчитала налоги как будто эти граждане были в трудовых отношениях с фитнес-клубом.

А что суд?

Допросы показали, что тренеры сами принимали решение о регистрации в качестве ИП. Реальность оказания услуг, их стоимость и размер налоговым органом не оспариваются. Заявления от физических лиц о приеме на работу, приказы об их приеме в соответствии со штатным расписанием, оформление и осуществление записей в трудовые книжки отсутствуют.

Предметом договоров возмездного оказания услуг было оказание физкультурно-оздоровительных услуг, перечень которых определяется сторонами в приложениях к договорам.

Фактически предметом договоров является результат конкретных работ - проведение с клиентами клуба групповых и персональных тренировок и иных видов занятий.

Наименование и объем оказанных услуг отражены тренерами-ИП в отчетах об оказанных услугах, на основании которых стороны Договоров подписывали акты.

Тренеры-ИП оказывают исключительно услуги, предусмотренные договором. При этом они не выполняли любые поручения администрации клуба, не несли дисциплинарной ответственности за неисполнение поручений руководства компании. Тот факт, что договоры с ИП заключались на неограниченный срок, носят систематический характер, предусматривают периодичность оказания услуг, в них отсутствует конкретный объем работ, закрепляется трудовая функция, а также что договоры возлагают на ИП материальную ответственность, не был принят судом во внимание. График посещения клуба у тренеров был свободный или они сами его устанавливали.

Выплата фиксированного трудового оклада (например, при отсутствии тренировок в отчетном периоде), предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, выплата пособий по временной нетрудоспособности договорами не предусмотрены и фактически не осуществлялись.

Тот факт, что физические лица, являясь индивидуальными предпринимателями, нигде больше не работали и иных источников дохода не имели, не свидетельствует о том, что отношения по договору являлись трудовыми.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А55-18527/2023

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