Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 12

Вы уже поняли, наверное, из предыдущих 11 частей моего рассказа, что расчет НДС лучше доверить бухгалтеру. Но есть заботы, которые на плечи бухгалтера ну никак не переложить. Ведь бухгалтер занимается учетом операций, а не их созданием (в большинстве случаев). Поэтому, чтобы учесть доход или расход, нужно не только его физически осуществить, но и подтвердить документами. Мы ведь помним, что расходы, которые мы отражаем в налоговом учёте (то есть для целей уменьшения базы по налогу), должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы. То и другое (документы и обоснование затрат) – миссия руководителя. Исходя из сути НДС, можно с уверенностью сказать, что сумма налога к уплате тем меньше, чем больше документов с входящим НДС вы получите. Поэтому ваша задача – обеспечить получение от поставщиков, исполнителей и подрядчиков получение товарных накладных, УПД, актов, отчетов агента и счетов-фактур (в том числе на аванс). После получения необходимо эти документы передать в бухгалтерию. Затем получить от бухгалтера расчет, показатели которого вам будут понятны. Если бухгалтер положит на стол декларацию по НДС, то вы вряд ли что-то поймете, поэтому попросите его перевести на русский язык показатели этого документа и объяснить, за счет чего получилась сумма N рублей к уплате в бюджет. Также неплохо у бухгалтера поинтересоваться, какая сумма входного НДС «зависла» как не принятая к вычету. Это возможно в тех случаях, когда в предыдущих налоговых периодах вы для того, чтобы платить НДС, а не возмещать его из бюджета, «закинули» НДС на счет 19. То есть отправили его в резерв, не приняв его к вычету в том периоде, в котором НДС был вам выставлен поставщиком.

В каких случаях вы или ваш бухгалтер принимает решение о том, чтобы не брать «лишний» НДС к вычету? Когда сумма НДС к уплате за период меньше, чем сумма, которую от вас ждет ФНС. Да-да, и здесь есть рекомендованные показатели, которые укажут ФНС на то, что вы используете схему для ухода от налогов. И для определения рисков выездной проверки по НДС фискальная служба предлагает сравнивать свои показатели с безопасной долей вычетов по НДС. Вот так. Да, есть такая штука. Те компании, которые превышают этот показатель — попадают под более пристальное внимание. Поэтому бухгалтеры стараются соблюдать эту норму и поддерживать показатель около этого уровня, чтобы не привлекать лишнего внимания. Конечно, этот показатель средний по больнице, и он работает в связке с другими показателями, указывающими на то, что вас надо проверить.

Уровень вычетов в 89% от в общем объеме исходящего НДС за период в 12 месяцев указан в критериях риска проведения выездной налоговой проверки в официальном приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Давайте разберём пример.

За 1й квартал 2025 года вы выставили своим покупателям НДС в размере 5 500 000 рублей (исходящий НДС). Ваши поставщики вам выставили НДС в размере 4 750 000 рублей (входной НДС). НДС, подлежащий уплате в бюджет, составит 5 500 000 – 4 750 000 = 750 000 рублей.

Доля вычетов = Вычеты по НДС/ Начисленный НДС * 100

В нашем случае доля вычетов составит 4 750 000/5 500 000 *100 = 86%

Нашему примеру повезло – его доля вычетов 86%, а безопасная – 89. Если было бы больше 89, то наш пример рисковал нарваться на мероприятия налогового контроля.

А теперь упростим выводы: НДС, который в примере мы заплатим в бюджет, составляет 750 000 руб. Эта сумма составляет 2.3% от денег, поступивших на счет или 2.7% от выручки без НДС. Если бы в нашем примере доля вычетов была ровно 89%, что является порогом для риска выездной проверки, то она составила примерно 2% от выручки.

Чем больше входящего НДС вы принимаете к вычету, тем выше риск интереса со стороны ФНС. А оно вам надо? Если надо, то соберите все документы, убедитесь в том, что счета-фактуры по вычетам относятся к облагаемой налогом деятельности.

Так понятно?

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