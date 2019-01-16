Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 13

В ХМАО она 67%, на Камчатке – 101%, Ингушетия – 96%. Важно: в целом по стране безопасная доля вычетов составляет 89%, но для целей определения рисков именно у вашей компании смотрите показатель по своему региону. И еще раз: доля вычетов по НДС – не единственный показатель, по которому ФНС определяет, пора ли к вам в гости. При этом, если вы регулярно будете показывать вычеты выше, чем по региону, то получите требование пояснить, почему не вписываетесь в Концепцию планирования налоговых проверок.

Вы быстрее попадете в план проверок, если используете «бумажный НДС», чем показываете превышение доли вычетов над «нормативом», при этом не имея ни одной «технической» компании в списке поставщиков.

Какие ещё критерии указывают на то, что ФНС скоро придёт в гости с выездной налоговой проверкой?

1. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.

2. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).

3. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте.

4. Неоднократное приближение к предельному значению установленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.

5. Отражение ИП суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

6. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).

7. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.

8. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" между налоговыми органами).

9. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.

10. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

11. Налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).

Примеряйте все 12 показателей к своей деятельности, оценивайте риски прихода в гости сотрудников фискальной службы.

Так понятно?

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