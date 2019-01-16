А вы готовы платить дополнительный налог при найме иностранных сотрудников?

В Минфин поступило предложение ввести налог для тех предпринимателей, кто использует иностранцев в найме. Министерские чиновники ответили, что если будут конкретизированы предложения и обоснованы, то они рассмотрят такую инициативу.

Механизм уплаты НДФЛ посредством фиксированных авансовых платежей является действенным инструментом легализации трудовой деятельности иностранных физических лиц.

Действующее законодательство уже предоставляет субъектам возможность по регулированию потоков трудовой миграции исходя из спроса на иностранную рабочую силу с учетом экономических и социальных критериев в каждом конкретном субъекте РФ.

В отношении инициативы по введению нового вида налога есть требование соблюдения основных начал законодательства о налогах и сборах (статья 3 НК РФ). Так, налоги не могут иметь дискриминационный характер, налоги должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Поэтому Минфин готов рассмотреть инициативу о введении налога для предпринимателей на использование рабочей силы иностранцев при поступлении конкретных предложений, в том числе включающих цели введения налога, элементы налогообложения, финансово-экономическое обоснование.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина № 03-04-09/73061 от 05.08.2024.