Обеденная зарядка

При зарплате 60 000 рублей вы перечислите 19 686 руб. в виде НДФЛ и страховых взносов. Это будет 33% от ваших затрат на зарплату. Если зарплату вы считаете чистыми, то при той же зарплате в размере 60 000 рублей нагрузка на чистую выплату (52 200 руб.) будет уже 38%.

При зарплате 100 000 рублей вы будете тратить 31% на налоги и взносы. На выплату чистыми (87 000 руб.) ваши расходы на налоги составят 36%.

Расчет применим только в случае, если ваша компания (ИП) относится к субъектам МСП.

Также напомню, что платить 30% с МРОТ и 15% с разницы между величиной зарплаты за месяц и МРОТ является вашей обязанностью, а не правом.

К расчёту можно добавить рассуждения о сумме НДС, на которую вы не сможете сделать вычет, но я не буду это делать, т.к. не все "сидят" на ОСН, не все разделяют это мнение. Если углубляться в тему давления зарплаты и налогов с неё на бизнес, то тогда надо прибавлять и СОУТ, и обязанность вести журнал микротравм, и кадровый учёт, и графики отпусков, и резервы на споры с потенциальными сотрудниками-сутяжниками.

Можно ещё поговорить на тему того, как хорошо было бы, если бы все эти 33-36 или 39% нагрузки несли сами сотрудники. Но до этого надо дорасти. Не время для этого.