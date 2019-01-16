Новость этого утра: на супругов Чекалиных завели дело за перевод по подложным документам

Речь идет о совершении незаконных валютных операций, в т.ч. с использованием подложных документов, ст. 193 и 193.1 УК РФ.

Что подпадает под ст. 193 УК:

1) невозвращение валютной выручки, полученной за пределами РФ,

2) невозвращение средств, переведенных в валюте на счета контрагентов при импорте товаров, когда резидент обязан это сделать,

3) неисполнение обязанности по перечислению иных валютных платежей,

4) фиктивный экспорт для возмещения НДС.

Каковы санкции за такое преступление?

Штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Если деяние совершено в крупном размере или группой лиц по предварительному сговору, или с использованием юрлица, созданного для совершения преступлений, следует лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн. руб.

Если деяние совершено группой или в крупном (особо крупном) размере, то полагается лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн. руб.

Крупным размером будет сумма валютной операции свыше 13.5 млн. руб. в течение 1 года, особо крупным – от 65 млн. руб.

Что подпадает под ст. 193.1 УК:

совершение валютных операций в пользу нерезидентов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Каковы санкции за такое преступление?

Штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Если деяние совершено в крупном размере или группой лиц, или с использованием юрлица, созданного для совершения таких операций, последует лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн. руб.

Если деяние совершено в особо крупном размере и организованной группой, то последует лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн. руб.

При этом крупный размер здесь – 13.5 млн. руб. за год, особо крупный размер – от 65 млн. руб.

Из 41 осужденных в 2023 году по ст. 193.1 УК РФ 33 гражданина были осуждены условно, а 5 человек получили реальный срок лишения свободы.