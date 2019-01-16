Деловая цель — ты кто?

Мнение ФНС:

ИП в близком родстве с руководителями общества, что оказывает влияние на условия или экономические результаты их деятельности;

участники схемы дробления бизнеса осуществляли один вид основной деятельности - розничная торговля моторным топливом, используют одно и то же имущество, расчетные счета открыты в одном банке (Сбер) и поэтому не представляется возможным осуществление ИП предпринимательской деятельности самостоятельно и независимо от внешних факторов;

один ИП является одновременно работником общества, членом совета директоров и супругом его участника, осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу организации, организация несет расходы, связанные с арендой нежилых помещений АЗС;

использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, наличие одного фирменного стиля;

расчеты с поставщиками производятся синхронно в один день;

руководители общества имеют право распоряжаться деньгами на счетах предпринимателей;

отсутствие у подконтрольных лиц основных и оборотных средств, а договоры аренды носят формальный характер;

главный бухгалтер общества принимает участие в контроле учету у ИП, бухгалтер общества наделена всеми правами представлять интересы ИП в ФНС;

общество оплачивает услуги связи, коммуналку в полном объеме за ИП;

IP-адреса используемых компьютеров совпадают;

все имели одних и тех же поставщиков, заказчиков, с основной компанией;

работники, находясь на рабочем месте, формально передавались от общества к предпринимателям и от одного предпринимателя к другому, условия должностных обязанностей не менялись;

отсутствие собственных источников дохода, у ИП не было возможности самостоятельно осуществлять свою деятельность без первоначального капитала, а один из них - студент;

после начала использования схемы по дроблению у АО была налоговая нагрузка: в 2013 году - 1,5%, в 2014 году - 1,28%, 2015 году - 1,55%, 2016 году - 1,34%. До начала применения схемы налоговая нагрузка общества превышала 4%;