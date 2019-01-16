Купил в 2024 году, продал — в 2025. Что с НДС?

1. Сумму входного НДС, который не был до конца 2024 года принят к расходам при применении УСН, можно принять к вычету в 2025 году только при условии, что упрощенец выбрал ставку 20(10)%.

2. В случае перехода с общей ставки 20(10)% на 5(7)% и в случае перехода со ставки 20(10)% на освобождение от НДС если выручка за предыдущий год менее 60 млн. руб, надо восстановить НДС.

Что такое восстановление НДС? Ранее принятый к вычету НДС надо заплатить в бюджет . Вот, что такое восстановление. Когда надо делать восстановление? В первом налоговом периоде, в котором применяется специальная ставка, или в последнем налоговом периоде до начала применения освобождения от НДС по п.8 ст.145 НК РФ.

Вот вам. Бухгалтериям – сил, руководителям – понимания.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон 176-ФЗ от 12.07.2024, методические рекомендации ФНС