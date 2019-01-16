Что бы ещё такого придумать, чтобы жизнь стала более разнообразной и не такой скучной?

Верно, надо включить коммерческие организации в число плательщиков страховых взносов, если они не ведут деятельность и сдают в ФНС нулевую отчетность. С такой инициативой выступил сенатор Кутепов, направив проект закона на отзыв в Правительство.

В таких компаниях, как правило, оформлен только один сотрудник - руководитель данной организации. Такие организации не уплачивают налогов и взносов, в отличие от индивидуальных предпринимателей, которые оплачивают взносы в соответствии со ст. 430 НК РФ независимо от осуществления деятельности. Указанная ситуация создает дисбаланс в требованиях к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Обязывая организации платить страховые взносы даже если зарплата не начисляется, дисбаланс уходит. Наступает баланс.

Реализация этого проекта будет способствовать сокращению числа организаций, числящихся в ЕГРЮЛ, но не осуществляющих деятельность; пополнению бюджета; обеспечению равных условий осуществления деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. А то целых 4,5 тыс. юридических лиц представили нулевую отчетность за 2023 год и имеют в штате одного сотрудника, из них организаций с организационно-правовой формой: общество с ограниченной ответственностью 3,2 тыс. единиц, акционерных обществ - 17 единиц.

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