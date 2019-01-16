Как бизнесу экономить на налогах

1. Теоретические познания как инструмент экономии

Если вы собираетесь открывать своё дело, то обратитесь к специалисту за разъяснениями о видах налогов, системах налогообложения, правах и обязанностях той организационно-правовой формы, которую вы выбрали для ведения бизнеса. Если вы уже «в пути», то делайте аудит применяемой системы налогообложения в конце каждого года. Если вы видите, что «внутри» года можете «перепрыгнуть» какой-то из установленных лимитов для применения выбранной системы налогообложения, то подготовьтесь к переходу заранее.

2. Особенности налогообложения в регионе деятельности

На старте и в процессе своей деятельности регулярно изучайте налоговые преференции вашего региона. Власти могут в течение года принять решение об установлении льгот по налогам, учитывая внешние обстоятельства: могут снизить ставку налога или предоставить для некоторых видов деятельности налоговые каникулы.

3. Важна дата начала деятельности

Для использования опции «налоговые каникулы» попытайтесь «оттянуть» начало деятельности на начало года. Тогда вы сможете в полной мере воспользоваться этой мерой. Совет, конечно, так себе, но для некоторых видов деятельности имеет актуальность.

4. ОКВЭД – как много в этом слове

Выбирайте ОКВЭД. Сколько уже копьев поломано из-за мер поддержки особо пострадавших отраслей. Государство за два года приучило бизнес бережно относиться к тому, чем за 30 лет свободного предпринимательства мы привыкли пренебрегать. Почему это важно? Некоторые льготы предоставляются по основному виду деятельности.

5. Сразу – в белую, и никак иначе

Начинать дело с «я так пока поработаю, посмотрю, а потом приму решение регистрироваться или нет» - так себе идея. Если начать платить налоги сразу, то это не только плюс в вашу карму, но и изначальный настрой на то, что является в нашей жизни неизбежным. Особое внимание рекомендую обратить внимание на метания между спецрежимами и общей системой налогообложения: выбирая УСН или ПСН, вы можете никогда не вырасти в крупную (или среднюю) компанию только потому, что настроив бизнес под низкую налоговую нагрузку, вы столкнетесь с пропастью, переходя на общий режим. Я на примере недавно в одной из публикаций показывала, какая разница в нагрузке на 1 рубль прибыли в производстве: 56 копеек при ОСН и 8-12 копеек на УСН.

6. Учет – всему голова

Не скупитесь на систему учета. Как управленческий, так и бухгалтерский с налоговым.

7. Ох уж эта Маша

Не доверяйте фразам «Мне Маша сказала». Если кто-то утверждает, что с каких-либо сумм налог платить не надо, то уточните номер статьи и закона, на который он ссылается. Если вам не дадут ссылку, то проходите мимо, не тратьте своё время.

8. Отчетность – наше всё

Сдавайте вовремя отчетность и платите вовремя налоги. Особенно важно про налоги, ибо ключевая ставка 21%, пени за просрочку уже намного больше, чем разумный процент за пользование чужими денежными средствами. И помните, что при применении УСН перечислять авансовые платежи вы обязаны, даже если декларацию мы сдаем 1 раз в год.

9. На это придется потратить время, но оно того стоит

Оформляйте и храните документы, подтверждающие факт заключения сделки. Это касается не только тех систем, где налог зависит от суммы расходов.

10. Доверие – наш враг и друг

Доверять можно, но только тогда, когда вы сами знаете основные аспекты того, что доверяете. Поэтому, доверяя подсчет налогов автоматическому сервису, предоставляемому банком, или бухгалтеру на дому, или в офисе, или аутсорсеру – освойте базовые принципы налогообложения в вашем регионе, в вашей отрасли, в применяемой вами системе налогообложения. Волшебной таблетки как не платить налоги нет. Их придется платить – добровольно или принудительно. Зарегистрировав ИП или юрлицо, мы уже начинаем быть должными.