Кто о чем, а Наташа про дробление

Суд третьей инстанции поставил точку в Деле в конце 2024 года, а выездная проверка была завершена в конце 2017 года, сам проверяемый период – 2023-2025 годы. На кону штраф 12.4 млн. руб., налог на прибыль 22 млн., НДС 18 млн. и НДФЛ 600 тыс. руб.

А что случилось?

Компания перерабатывала фрукты и овощи, применяла УСН 15%. Еще две фирмы закупали сырье, выступая давальцами для проверяемой организации.

Что не так в схеме?

у общества были все ресурсы, необходимые для производства и реализации продукции без участия двух спорных компаний,

сырье поступало на склады общества, отгрузка покупателям тоже шла через него,

декларации соответствия оформлены на общество,

по указанным в ЕГРЮЛ адресам два связанных общества не находились,

отгрузочные документы от спорных компаний оформлялись в офисе общества,

компьютеры компаний объединены в одну сеть,

бухгалтерский учет общества не содержал сведений о работе с давальческим сырьем,

главбух один на всех,

часть работников проверяемого налогоплательщика в разное время была оформлена в штате спорных контрагентов,

переговоры от имени контрагентов велись работниками налогоплательщика,

руководитель спорных компаний был номинальным, в чем сознался,

услуги по переработке сырья давальцами оплачены менее чем на 44% от общей стоимости услуг,

налоговая база давальцев была минимальной.

Дробление?

Да.

В удовлетворении требований отказать?

Да.

Топором сделана схема, да?

Да, но дело было давно. Сейчас уже так криво сделанных схем нет, но решения судов по этим схемам мы будем видеть не раньше чем через два-три года. Реальное разделение бизнеса затратно. Поэтому некоторые схемы выглядят так странно. Для ухода от обвинения в дроблении нужно чтобы руководитель был не номинальным. То есть его надо наделить соответствующими правами и обязанностями. Страшно? Да, но как тогда уйти от обвинения в дроблении? Хорошо, если только этим отделаетесь. Ведь может «прилететь» и по ст. 173.1 УК РФ. Могут ли компании находиться на одной территории? Могут. Будет ли это расценено как дробление? Да, инспекторы обязательно укажут на это в своем акте, но суд в совокупности с иными факторами поддержит вас. Но это не точно.

Что делать?

Читать, вникать, примерять, анализировать, сравнивать, думать, применять.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А17-7187/2018