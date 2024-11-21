Почему надо быть внимательным при съеме наличных с корпоративных карт

Еще 3-5 лет назад предприниматели при разработке оптимальной налоговой схемы обращали внимание лишь на риски, связанные с вероятностью прихода в компанию выездной проверки, и , исходя из этой позиции , принимали решение о применении той или иной схемы, помогающей получать живые наличные.

Теперь не так важно быть готовым к выездной проверке, сколько к тому, что банк в любой момент пришлет письмо с просьбой закрыть счет и на экране компьютера появится красная рамочка со словами "вам ограничено право пользования онлайн-банком". И это будет только началом сложной работы по выбиванию денег из банка.

Если до выездной проверки доживают (в прямом и переносном смысле) лишь некоторые (особо отличившиеся и усердные) компании, то получить от банка клейма "однодневка" можно довольно просто и быстро. Достаточно лишь регулярно и много снимать средства с корпоративной карты. А иногда, кстати, достаточно один раз снять небольшую сумму, если счёт открыт недавно.

Банки выдают карту для того, чтобы вы рассчитывались ею в интернете и в магазинах, и немного (в рамках приличия) снимали средства на экстренные нужды компании.

Теперь банки хоть и выдают наличные, и удерживают немалую комиссию за эту выдачу, однако считают такие операции чистой воды обналичиванием.

Виной тому Методические рекомендации от 21.07.2017 № 19-МР.

В Центробанке уверены, что значительная часть снятых денег есть незаконная обналичка.

Что опасно делать с корпоративной картой?

1. Перечислять на корпоративную карту и снимать с нее один или два раза в месяц одинаковые (или примерно одинаковые) суммы. Это "пахнет" маскировкой выдачи зарплаты. Если налоговой придется потрудиться, чтобы доказать этот факт, то банку достаточно заподозрить компанию в этом и на компьютере у бухгалтера рано утром в один прекрасный день загорится красная табличка "вам ограничено право пользования онлайн-банком".

2. Снимать средства утром или вечером. Мегарегулятор считает, что эти факты свидетельствуют о намерении обналичить, а не потратить на нужды компании.

3. Снимать сумму более чем 100 000 рублей в день. Ну, надо же указать какой-то максимум, на который будет опираться банк.

4. Снимать сумму примерно 100 000 рублей (рекомендованный максимум) каждый день. Такие компании тоже есть: каждый день по чуть-чуть, а итого 3 млн. рублей в месяц с минимальными издержками в виде живого кэша.

5. Не возвращать снятые ранее с корпоративной карты суммы.

Напомню, что «у меня полностью белый бизнес» это хорошая мантра, однако, если при этом вы «только иногда» снимаете «с разрешения главбуха», это уже не про белое. Не подменяйте понятия, не успокаивайте себя. Просто аккуратнее.