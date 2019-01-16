Наталья Горячая
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Нюансы трудоустройства бывших госслужащих

Есть в нашей стране закон о противодействии коррупции (273-ФЗ). И есть статья 19.29 КоАП за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.

Работодатель обязан уведомить о заключении трудового договора с лицом, замещавшим должность государственной гражданской службы.

Исходя из смысла ст. 12 закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ о противодействии коррупции обязанность, предусмотренную ч. 4 названной статьи, несут организации независимо от их организационно-правовой формы.

Ответственность за нарушение требований указанного выше закона в виде штрафа:

  • на граждан от 2 до 4 тыс.,

  • на руководителей от 20 до 50 тыс. руб.,

  • на юрлиц – от 100 до 500 тыс. руб.

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