Нюансы трудоустройства бывших госслужащих

Работодатель обязан уведомить о заключении трудового договора с лицом, замещавшим должность государственной гражданской службы.
Исходя из смысла ст. 12 закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ о противодействии коррупции обязанность, предусмотренную ч. 4 названной статьи, несут организации независимо от их организационно-правовой формы.
Ответственность за нарушение требований указанного выше закона в виде штрафа:
на граждан от 2 до 4 тыс.,
на руководителей от 20 до 50 тыс. руб.,
на юрлиц – от 100 до 500 тыс. руб.
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