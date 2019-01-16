Подписаться Нюансы трудоустройства бывших госслужащих Есть в нашей стране закон о противодействии коррупции (273-ФЗ). И есть статья 19.29 КоАП за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.

Работодатель обязан уведомить о заключении трудового договора с лицом, замещавшим должность государственной гражданской службы. Исходя из смысла ст. 12 закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ о противодействии коррупции обязанность, предусмотренную ч. 4 названной статьи, несут организации независимо от их организационно-правовой формы. Ответственность за нарушение требований указанного выше закона в виде штрафа: на граждан от 2 до 4 тыс.,

на руководителей от 20 до 50 тыс. руб.,

на юрлиц – от 100 до 500 тыс. руб.