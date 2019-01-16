Шесть признаков подмены трудовых отношений договором с самозанятым

«Нас много, ФНС — одна, поэтому каковы шансы, что ее руки доберутся именно до меня?» — вот такой вопрос недавно задал мой гость.

Я не умею гадать, но читать письма ФНС получается неплохо. С внутренними критериями оценки деятельности налогоплательщиков я не знакома. Могу ориентироваться только по официальной информации. Точно знаю, что лучше сидеть в удобном кресле моего кабинета, чем ходить на допросы в инспекцию или ожидать в длинном коридоре суда рассмотрения своего Дела по существу. У ФНС, у Минтруда, у арбитражного суда есть список критериев, по которым определяется, что за отношения между вами – трудовые или гражданско-правовые.

В своем свежем письме ФНС снова обращает наше критерии подмены трудовых отношений:

график периодичности выплат;

объем выплат в отношении налогоплательщиков НПД;

доля доходов от общей массы доходов налогоплательщиков НПД;

постоянство взаимоотношений с организациями;

предыдущие места работы самозанятых;

связи текущих заказчиков налогоплательщиков НПД с их бывшими работодателями и др.

Оценка деятельности организации (ИП), привлекшего самозанятого, осуществляется в комплексе (по совокупности факторов) и с применением риск-ориентированного подхода. Поэтому точно сказать, какие у вас отношения – реальные или имела место подмена, - сможет только суд. Ибо ФНС надо, чтобы вы платили страховые взносы и НДФЛ, а вам – чтобы налоговая нагрузка была на минимуме.

Именно поэтому ФНС в своем письме говорит, что вам нужно проверять должную осмотрительность и самостоятельно исследовать возможные риски. За вас никто не решит, надо ли идти в отношения с Ивановым и в какие.

🎄Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС от 11 ноября 2024 г. № АБ-4-20/12835@

И ещё:

1) график периодичности выплат имеет место быть и в других договорах (не только в трудовых),

2) большая сумма вознаграждения ещё не свидетельствует о том, что была подмена отношений. Причем под большой можно понимать как 20 000 рублей, так и 200 000. Понятия «большой», «красивая», «дешевый», «дорогая» у каждого своё, но для целей определения истинных отношений в совокупности будет играть важную роль,

3) постоянство отношений характерно не только для трудовых. Мы арендуем помещение на длительный срок, мы долго обслуживаемся у одного мобильного или интернет-оператора, при этом никто не пытается обвинить нас в подмене отношений,

4) доля доходов самозанятого от вашей компании в общей массе доходов тоже сама по себе ничего не значит. Ведь мы можем привлечь самозанятого на покраску помещения и он ничем, кроме наших стен, в течение 5-10 дней заниматься не будет,

5) вы для самозанятого можете быть первым клиентом. Ведь у любого предпринимателя да и физлица всё бывает впервые,

6) связи с бывшими работодателями – сложный вопрос. Но бывает так: в компании А работал Петя, потом фирма закрывается, открывается компания Б, этот Петя привлекается как самозанятый. При этом у заказчиков одни и те же владельцы, руководитель, виды деятельности.