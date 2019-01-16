Упрощенцы должны в разумные сроки внести изменения в настройки своей ККТ

Как только проект приказа ФНС о внесении изменений в форматы фискальных документов, предусматривающих указание новых ставок НДС (5/7%) будет подписан и разработчики ПО для ККМ доработают их функционал, так сразу налогоплательщики должны произвести соответствующие настройки в своих кассовых аппаратах.

Таким образом, сразу после вступления приказа в силу надо внести в ККТ изменения, связанные с указанием в чеках ставки НДС.

Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС при отражении полной суммы расчета образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Таким образом, отсутствием вины может считаться применение пользователями после 01.01.2025 ККТ с необновленным программным обеспечением в части указания ставки НДС 5% и 7% до момента соответствующего обновления при условии, что такое обновление будет произведено в разумный срок и последующее формирование налоговой отчетности за налоговый период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС.

Кроме этого, в случае, если сведения о расчетах формируются из учетной системы пользователя по ставке НДС 5% и 7% при сохранении отражения на кассовом чеке тега 1105 – «СУММА РАСЧЕТА ПО ЧЕКУ БЕЗ НДС» и тег 1183 – «СУММА РАСЧЕТОВ БЕЗ НДС», до соответствующего обновления программного обеспечения ККТ пользователя в разумные сроки, такие действия не будут являться нарушением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, при этом сумма расчета должна включать в себя НДС по специальным ставкам (5% или 7%).

По мнению ФНС, максимальный срок обновления программного обеспечения в разумные сроки парка ККТ при предпринимаемых действиях со стороны самого пользователя не выходит за пределы первого налогового периода по НДС в 2025 году.

Государственная регистрация ожидаемого приказа о внесении изменений в форматы фискальных документов запланирована на IV квартал 2024 года.

🎄Для любителей почитать первоисточник здесь