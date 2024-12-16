У индивидуальных предпринимателей нет налога на прибыль

Чтобы у налогоплательщика возникла обязанность платить налог на прибыль, он должен применять общую систему налогообложения и быть организацией.

У ИП есть НДФЛ, если он на ОСН.

У организации есть налог на прибыль и НДФЛ с дивидендов, выплачиваемых владельцам-физлицам.

Именно поэтому часто говорят, что деньги ИП ближе к владельцу бизнеса, чем деньги организации. Ведь организация сначала заплатит налог на прибыль (или с дохода), а затем еще НДФЛ с дохода физлица, а у ИП есть только НДФЛ с дохода (если он на ОСН) или налог, взимаемый при применении им специального налогового режима.

Поэтому делать бизнес как ИП выгоднее (почти всегда), чем как юрлицо.

Чтобы понимать разницу, посчитайте налоговую нагрузку на свой бизнес для двух вариантов: для ИП и юрлица при одной и той же системе налогообложения. Увидите, что разница есть.