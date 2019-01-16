Необоснованное возмещение НДС из бюджета является хищением средств

Приговором суда гражданин В был признан виновным в совершении покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере, совершенном путем обмана - предоставления в налоговый орган заведомо недостоверных сведений с целью необоснованного возмещения НДС из федерального бюджета.

В этой связи В оспаривает конституционность положений ст. 159 УК РФ и статьи 54.1 НК РФ. Суть заявления гражданина В: положения этих статей не соответствуют Конституции в той мере, в какой в случае отказа ИФНС в предоставлении налогового вычета они устанавливают уголовную ответственность за мошенничество, признаки которого недостаточно ясно определены, что не позволяет налогоплательщикам предвидеть последствия своих действий.

Конституционный суд РФ рассмотрел предоставленные материалы, но не нашел оснований для принятия жалобы гр. В к рассмотрению.

Статья 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Нет оснований полагать, что приведенные нормы содержат неопределенность в части признаков преступления. Ст. 54.1 НК РФ предусматривает право налогоплательщика на принятие к вычету сумм НДС в связи с осуществлением реальной хозяйственной деятельности.

Поэтому действия лиц, формально состоящие в получении необоснованного возмещения НДС из бюджета (направленные на таковое), могут привести к квалификации их действий как хищения.

Соответственно, оспариваемые нормы не содержат неопределенности, в результате которой лицо было бы лишено возможности осознавать противоправность своего деяния, и которая препятствовала бы единообразному их пониманию и применению правоприменительными органами, а потому не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя.

🎄 Для любителей почитать первоисточник: Определение КС РФ от 29 октября 2024 г. N 2959-О.