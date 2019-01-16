Давальческая схема как метод ухода от НДС в производстве

У вас есть сырье, но нет производственных мощностей для производства. Как получить конечный продукт? Просто: находите завод (фабрику), договариваетесь о переработке вашего сырья в готовое изделие, платите за эту услугу. Вот вам вкратце давальческая схема.

Переработчик не становится собственником ваших материалов (сырья). Он использует материал для производства, отчитывается о его расходовании, выставляет вам акт об оказании услуг, возвращает остатки.

Но, как и в любой другой схеме работы, важно и в документах, и по факту соответствовать тому, что вы задумали.

Рассмотрим пример.

Общество перерабатывало давальческую продукцию (сахарной свеклы) по договорам поставки, переработки давальческой сахарной свеклы и хранения продуктов переработки. По договору переработки общество обязалось принять, переработать сырье и передать сдатчику готовую продукцию. Учет принятого сырья для переработки переработчик определил по справке, выданной региональной ТПП. В счет оплаты за оказанные услуги по переработке сахарной свеклы сдатчик передает в собственность общества расчетный процент количества доставленной сахарной свеклы. Право собственности на свеклу переходит к переработчику в момент приемки свеклы. Таким образом, содержание договора не предусматривает исполнение сторонами сделки обязательств денежными средствами, а каждая из сторон одновременно выступает как продавцом, так и покупателем товара (услуги). Условия договора свидетельствуют о бартерном характере операций (обмен услуги по переработке на товар). То есть в сделке надо было определить базу по НДС как в отношении товарообменных операций, доход от которых был получен в натуральном выражении.

Договоры давальческие и купли-продажи сельскохозяйственной продукции имеют одну конечную цель – получение сахарной свеклы с целью дальнейшей переработки в сахар и продукты переработки (жом, патока). Соответственно, предмет договора, деловая цель, конечный результат от переработки свеклы в сравниваемых инспекцией сделках идентичны. Договоры заключены в одно и то же время, в одинаковых коммерческих и финансовых условиях, с единой целью – производство сахара из сахарной свеклы.

Важной отличительной особенностью договора при давальческой схеме производства является следующее обстоятельство: при передаче подрядчику давальческого сырья в переработку заказчик не передает ему права собственности на материалы. Соответственно, такая передача не признается реализацией, и объекта обложения НДС в данном случае не возникает. Стоимость работы по переработке облагается по обычной ставке НДС. Основанием для принятия к учету давальческого сырья является накладная, полученная от заказчика. Прием материалов при использовании унифицированных форм оформляется приходным ордером (форма № М-4). Если таких документов нет, то это не давальческая схема, а обычная купле-продажа или бартер. Результат переработки давальческих материалов оформляется переработчиком в накладной, в которой указывается натуральная (количественная) и стоимостная оценка продуктов переработки исходя из стоимости израсходованных давальческих материалов. Если таких документов нет, то это не давальческая схема.

Выводы инспекции о занижении стоимости услуг переработки давальческой свеклы в этом примере в целях исчисления НДС правомерны. НДС 9 млн., 600 тыс. пени, 500 тыс. штраф платить.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-25754/2018 (Краснодарский край)