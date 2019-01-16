Самозанятые в строительстве: интересные выводы суда по делу о переквалификации отношений в трудовые

1. Выплата вознаграждения один раз в месяц.

2. Оплата услуг самозанятых следовала после составления акта.

3. Количество человеко-часов лишь иногда совпадает с нормами рабочего времени, установленными для трудовых отношений.

4. Обеспечение подрядчиков материалами и оборудованием присуще и гражданско-правовым отношениям.

5. Взаимодействие между проверяемой компанией и самозанятыми обусловлено особенностями строительных работ.

6. В договорах с самозанятыми нет указания на полномочия общества в части определения продолжительности рабочего дня, времени отдыха, отпусков, ограничивая их работу только требованиями заказчика на стройке.

7. В обществе отсутствуют должностные инструкции для самозанятых лиц.

8. Договоры подряда содержат расценки за конкретный вид выполненных работ.

9. Акты определяют объем выполненных работ в суммовом выражении, который меняется, что свидетельствует об оплате лишь фактически выполненных работ, а не об установлении фиксированного размера оплаты труда.

10. Вознаграждение подрядчикам выше установленной в обществе зарплаты.

11. В договоре нет указания на руководство работой со стороны заказчика.

12. Наравне с самозанятыми общество привлекало к работе и ИП, к отношениям с которыми у ИФНС вопросов не было.

Общество заключило договоры на выполнение работ с 12 самозанятыми. Инспекция, проверив в ходе камеральной проверки РСВ за 2021 год деятельность компании, утверждает, что цель заключения договоров состояла не в конечном результате оказанных услуг, а в ежедневно выполняемой работе под контролем работодателя. В общем, спорные гражданско-правовые договоры являются трудовыми. Спор дошел до суда. На кону – 2.3 млн. рублей доначислений, включая полмиллиона пени.