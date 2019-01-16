И никуда, никуда мне не деться от налогов

Применять ли НДС с 01.01.2025 налогоплательщику, который был реорганизован в форме преобразования, а до того применял УСН?

При преобразовании одного юридического лица в другое правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанностей по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо.

Соответственно, само по себе преобразование одного юридического лица в другое не влечет налоговых последствий, за исключением тех, которые прямо следуют из законодательства.

Положения НК РФ прямо не регламентируют особенности исчисления налогового периода применительно к УСН при преобразовании одного юридического лица в другое.

Преобразование одного юридического лица в другое налогозначимых для УСН экономических последствий не влечет, вследствие чего в отсутствие прямых указаний в налоговом законодательстве не может влиять на установленный способ исчисления доходов. При ином подходе допустимое гражданским законодательством многократное преобразование организации из одной организационно-правовой формы в другую в течение календарного года каждый раз предполагало бы и возможность нового учета доходов для целей УСН и НДС, что, очевидно, не согласуется с целями данного специального налогового режима.

Таким образом, сущность конструкции коммерческой организации, в том числе подвергшейся преобразованию из одной организационно-правовой формы в другую организационно-правовую форму, для целей обязанностей плательщика НДС и лимитов выручки по УСН предполагает учет доходов с начала отчетного (налогового) периода, то есть в настоящем случае с 1 января 2024 г.

Соответственно, обязанность организации, преобразованной из одной организационно-правовой формы в другую организационно-правовую форму, по определению суммы доходов за 2024 г. существует без изменения с 1 января 2024 г.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 16 декабря 2024 г. № 03-07-11/126901

В общем, реорганизация организации-упрощенца в 2024 году в форме преобразования (изменения организационно-правовой формы) вам не поможет уйти от обязанности платить НДС с 1 января 2025 года.