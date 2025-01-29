Два генеральных директора. А что, так можно было?

Еще 1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в ГК РФ, согласно которым в компании может быть не один, а два генеральных директора (федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ).

Вообще, конечно, странно... две головы в одной компании. Не правда ли?

Упомянутый закон допускает наличие у организации нескольких директоров (не обязательно два), действующих совместно или независимо друг от друга. Тем же законом, кстати, для руководителей была установлена ответственность – по требованию юридического лица, его участников они будут обязаны возместить убытки, причиненные организации по их вине.

Помимо того, что вам как владельцу бизнеса обзавестись несколькими директорами может быть интересно с точки зрения управления бизнесом, следует помнить о том, что ваши партнеры могут воспользоваться этой нормой, чтобы осознанно ввести вас в заблуждение и вы можете остаться без денег /товара/услуг.

Почему?

Ситуация: в уставе вашего контрагента разделены полномочия между генеральными директорами - один из них имеет право вести переговоры и подписывать договоры с поставщиками/подрядчиками/клиентами, а другой - заниматься "политической" и маркетинговой деятельностью компании.

Со стороны контрагента договор с вашей компании заключен вторым генеральным директором, которому уставом не даны такие полномочия.

Что делать?

Перед заключением договора обязательно запросите у партнера выписку из ЕГРЮЛ и изучите его устав.

Вообще, перед заключением любого договора полезно посмотреть хотя бы в выписку из ЕГРЮЛ.

Если говорить о двух гендиректорах как методе эффективного управления компанией, то я бы здесь отметила вот что: если в бизнесе два и более владельца, наделенных одинаковыми долями (у нас же модно 50 на 50 делить доли или по 1/3), то каждый из них может поставить своего гендиректора.

Может дойти до некоего абсурда, когда каждый из владельцев сам становится гендиректором и им раздаются либо совместные либо независимые полномочия. Это, конечно, интересно в белом бизнесе, ибо в некоторых случаях получается интереснее получать зарплату, нежели выплачивать дивиденды.

Исходя из того, что полномочия участников и исполнительного органа разные по сути и содержанию ГК РФ и профильного закона об ООО (как чаще всего встречающейся у МСП организационно-правовой формы), разделение функций единоличного исполнительного органа между участниками может оказаться интересной и для защиты активов, и для уравновешивания аппетитов, и для создания системы «сдержек и противовесов» (не ругайтесь), и для построения структуры, где истинный владелец будет скрыт от посторонних глаз, но будет в силу устава управлять как гендиректор.

В общем, вариантов, где такая схема может быть востребована, много. Главное – она не про налоговую оптимизацию, а про безопасность и удобство распределения функций между участниками (или скрытыми бенефициарами) компании.

И еще важное: сведения о двух и более гендиректорах отражаются в ЕГРЛ, но конкретизируются их полномочия в уставе. Тогда ваш партнер, видя в ЕГРЮЛ не одну, а две (или более) фамилий гендиректоров может запросить копию действующего устава. Будьте готовы к этому.

В чем подвох такой схемы управления? Если один из руководителей подписал договор, не имея на это полномочий, то такой документ будет сложно признать недействительным. Почему? Вы как потерпевшая сторона должны будете доказать, что руководитель либо знал, либо должен был знать о том, что он не должен был делать то, что сделал.

О том, что еще полезно делать, я пишу здесь, в телеграм-канале.

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