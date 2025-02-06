Не надо продавать имущество сразу после заседания комиссии

Было ли это поводом для проведения выездной, или там еще что-то есть, но так или иначе она состоялась. По результатам выездной ФНС сделала доначисления, взыскать за счет денег которые не получилось.
Оплаты за тягач и погрузчик со стороны мамы владельца компании не было. Стороны договора сделали зачёт встречных обязательств. В основу зачета было положено несуществующее обязательство компании перед третьим лицом.
А что суд?
Первые две инстанции поддержали налогоплательщика. Но ФНС пошла в кассацию, которая отправила дело на новое рассмотрение.
На момент заключения договора купли-продажи недвижимого имущества у компании уже имелись неисполненные налоговые обязательства перед бюджетом. Установленная решением ИФНС задолженность перед бюджетом не погашена вплоть до даты рассмотрения дела в суде. Очевидно располагая сведениями об осуществляемых налоговым органом мероприятиях, учитывая итоги проведения рабочего совещания (комиссии), и имея задолженность по обязательным платежам , общество, тем не менее, совершило сделку договор купли-продажи, отчуждая принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество - ликвидный актив, который мог быть использован в счет погашения задолженности, в отсутствие какой-либо экономической целесообразности в пользу лица, аффилированного с налогоплательщиком
В общем, такое поведение общества могло быть направлено на уклонение налогоплательщика от неблагоприятных последствий привлечения его к налоговой ответственности и недопущения обращения взыскания на недвижимое имущество по неисполненным налоговым обязательствам. Поэтому действия общества и ИП-покупателя надо оценить с точки зрения добросовестности и разумности.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-5554/2024 (Волгоградская область)
Тo be continued…
Комментарии1
Буду ждать продолжения)) Потому что интересует не только то, чем всё закончится, но и такой момент: на каком этапе суды в своих решениях перестанут называть автомобиль и погрузчик недвижимым имуществом?