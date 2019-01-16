Подписаться Сотрудничество с самозанятыми включено в перечень оснований для проведения трудовой проверки Среди индикаторов, указывающих Минтруду на то, что пора идти с проверкой к работодателю, появился еще один.

Среди индикаторов, указывающих Минтруду на то, что пора идти с проверкой к работодателю, появился еще один - поступила информация о работодателе, облагающим одновременно следующими признаками: взаимодействует с 35 и более НПД (в т.ч. в статусе ИП), доход от работодателя у НПД более 35 000 руб., средняя продолжительность работы с работодателем более 3 месяцев, для физлица доля дохода от работодателя составляет 90% и более. 💡Для любителей почитать первоисточник: приказ Минтруда от 28 ноября 2024 г. N 640н