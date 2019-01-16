Сотрудничество с самозанятыми включено в перечень оснований для проведения трудовой проверки

Среди индикаторов, указывающих Минтруду на то, что пора идти с проверкой к работодателю, появился еще один - поступила информация о работодателе, облагающим одновременно следующими признаками:
взаимодействует с 35 и более НПД (в т.ч. в статусе ИП),
доход от работодателя у НПД более 35 000 руб.,
средняя продолжительность работы с работодателем более 3 месяцев,
для физлица доля дохода от работодателя составляет 90% и более.
💡Для любителей почитать первоисточник: приказ Минтруда от 28 ноября 2024 г. N 640н
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