Наталья Горячая
Саморазвитие

Сотрудничество с самозанятыми включено в перечень оснований для проведения трудовой проверки

Среди индикаторов, указывающих Минтруду на то, что пора идти с проверкой к работодателю, появился еще один.

Среди индикаторов, указывающих Минтруду на то, что пора идти с проверкой к работодателю, появился еще один - поступила информация о работодателе, облагающим одновременно следующими признаками:

  1. взаимодействует с 35 и более НПД (в т.ч. в статусе ИП),

  2. доход от работодателя у НПД более 35 000 руб.,

  3. средняя продолжительность работы с работодателем более 3 месяцев,

  4. для физлица доля дохода от работодателя составляет 90% и более.

💡Для любителей почитать первоисточник: приказ Минтруда от 28 ноября 2024 г. N 640н

Начать дискуссию