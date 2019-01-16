Интересная позиция суда по вопросу перевода функций исполнительного органа ИП-управляющему

ИП-управляющего часто используют в налоговом планировании. Например, был гендир, он получал зарплату 25 тыс руб., вдруг регистрируется как ИП, переходит на УСН 6%, становится ИП-управляющим в организации, где он является и единственным участником, при этом его вознаграждение увеличивается. Суды в основном считают такую схему уходом от взносов и НДФЛ.

Я обратила внимание на выводы суда по Делу, где гражданин был гендиректором, затем стал таким ИП-управляющим.

Давайте посмотрим, как рассуждал суд

1. Совпадение полномочий генерального директора с полномочиями управляющего обусловлено выполнением ими одних и тех же функций по управлению обществом, что прямо вытекает из статей 40 и 42 закона об ООО (14-ФЗ) и не может доказывать мнимость (притворность) договора управления.

2. Рассматриваемому договору управления не присущи элементы трудового договора, в нем отсутствуют условия, обязывающие исполнителей соблюдать определенный режим работы и отдыха, подчиняться распоряжениям общества, договор не предусматривает подчинение гражданина внутреннему трудовому распорядку, отсутствуют положения о дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по договору.

3. Регистрация индивидуальным предпринимателем для заключения спорного договора не указывает на незаконность действий участников сделки. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа не является противоправной, незаконной целью, а осуществление полномочий единоличного исполнительного органа – незаконной предпринимательской деятельностью.

4. Договор с управляющим (управляющей организацией) по своей природе является гражданско-правовым договором, в котором присутствуют отдельные элементы договоров поручения, доверительного управления имуществом, возмездного оказания услуг, в связи с чем, такой договор является смешанным гражданско-правовым договором.

5. Заключение такого договора индивидуальным предпринимателем предполагает, в отличие от работы по найму, самостоятельно организуемую инициативную деятельность субъекта на свой риск без подчинения правилам трудового распорядка, принятым в организации.

6. Хозяйствующие субъекты самостоятельно по своему усмотрению выбирают способы достижения результата от предпринимательской деятельности.

7. В рассматриваемом случае выбор единоличного исполнительного органа юридического лица предоставлен самому юридическому лицу.

Таким образом, налоговый орган допускает вмешательство в хозяйственную деятельность общества, что не соответствует вышеуказанным критериям.

Из пояснений ИП-управляющего, который был допрошен судом, следует, что он повысил уровень квалификации, прошел обучение по стандартам менеджмента качества, после заключения спорного договора обязанности увеличились, повысилась ответственность. Целью заключения договора о передаче полномочий исполнительного органа управляющему являлось более качественное исполнение обязанностей. Общество вошло в Союз машиностроителей РФ в 2021 году, также расширилась география заказчиков. Как индивидуальный предприниматель гражданин решал задачи по совершенствованию доставки (логистики) товаров двойного назначения, используемых для нужд ОПК, поиск альтернативных маршрутов. Затем договор с ИП был расторгнут, т.к. компания была признана организацией ОПК, в связи с чем был введен мобилизационный учет, который вести может либо специалист либо генеральный директор.

8. Доводы налогового органа об отсутствии отчетов, актов оказанных услуг, об отсутствии положительного экономического эффекта при смене генерального директора на управляющего, не свидетельствуют о незаконной цели сделки, и относятся исключительно к взаимоотношениям сторон по договору.

9. ИП сам исчислял и уплачивал установленные налоги, что подтверждается материалами дела и отражено налоговым органом в оспариваемом решении.

Итог: претензии ФНС по этому эпизода спора (а в Деле их много) являются необоснованными, требования налогоплательщика в этой части удовлетворить (доначисления по страховым взносам и НДФЛ снять).

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А72-13768/2023 (Ульяновская область)

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