Думали, что ФНС волнуют только ваши расходы? Нет, доходы ее тоже интересуют

Инспекция считает, что проверяемое общество:

реализовывало фрукты не в адрес спорных контрагентов, а в адрес иных неустановленных лиц, скрывая при этом выручку,

спорные контрагенты не располагали возможностью исполнить договорные обязательства перед обществом в силу отсутствия активов и ресурсов, у них отсутствует дальнейшая реализация фруктов, приобретенных у общества,

цена фруктов, отраженная при реализации в адрес спорных контрагентов, многократно отклоняется от их рыночной стоимости,

определяя рыночную цену фруктов с привлечением оценщика, ИФНС не вышла за пределы своих полномочий,