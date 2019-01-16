Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Думали, что ФНС волнуют только ваши расходы? Нет, доходы ее тоже интересуют

При расчете стоимости проданных товаров ИФНС вышла за пределы представленных ей полномочий.

Инспекция считает, что проверяемое общество:

  • реализовывало фрукты не в адрес спорных контрагентов, а в адрес иных неустановленных лиц, скрывая при этом выручку,

  • спорные контрагенты не располагали возможностью исполнить договорные обязательства перед обществом в силу отсутствия активов и ресурсов, у них отсутствует дальнейшая реализация фруктов, приобретенных у общества,

  • цена фруктов, отраженная при реализации в адрес спорных контрагентов, многократно отклоняется от их рыночной стоимости,

  • определяя рыночную цену фруктов с привлечением оценщика, ИФНС не вышла за пределы своих полномочий,

  • основной доход налогоплательщик получает от заявленного возмещения НДС, а не от продажи товара.

Такие выводы ФНС сделала по результатам выездной проверки за период 2019-2020 г.

А что случилось?

Читайте разбор дела здесь.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А45-25913/2023

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