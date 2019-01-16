Думали, что ФНС волнуют только ваши расходы? Нет, доходы ее тоже интересуют

Инспекция считает, что проверяемое общество:
реализовывало фрукты не в адрес спорных контрагентов, а в адрес иных неустановленных лиц, скрывая при этом выручку,
спорные контрагенты не располагали возможностью исполнить договорные обязательства перед обществом в силу отсутствия активов и ресурсов, у них отсутствует дальнейшая реализация фруктов, приобретенных у общества,
цена фруктов, отраженная при реализации в адрес спорных контрагентов, многократно отклоняется от их рыночной стоимости,
определяя рыночную цену фруктов с привлечением оценщика, ИФНС не вышла за пределы своих полномочий,
основной доход налогоплательщик получает от заявленного возмещения НДС, а не от продажи товара.
Такие выводы ФНС сделала по результатам выездной проверки за период 2019-2020 г.
А что случилось?
Читайте разбор дела здесь.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А45-25913/2023
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